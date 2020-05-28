看完再决定升不升级！微软公布 Win10 版本 2004 正式版已知问题

IT之家5月28日消息 微软已开始向主流用户推送2020 Windows 10更新五月版。现在，任何手动检查更新的用户都有机会将其PC升级到Windows 10版本2004。

IT之家获悉，Windows 10更新五月版（2004版本）已经在Windows Insiders预览计划中进行了大约15个月的测试。第一个版本于2019年2月发布，该更新的开发过程于2019年12月结束。

自2019年12月以来，微软已发布Windows 10版本2004的多个累积补丁更新，其中包含许多修复、改进和调整，但最近五个月未添加任何新功能。

经过一年的Beta测试和5个月的额外维护，意味着对于今天升级的用户而言，错误将大大减少，体验将得到改善，但是微软表示，此Windows 10版本2004功能更新中还有很多已知问题。

2020 Windows 10更新五月版（2004版本）中已知问题

截至5月27日，微软已经知晓Windows 10版本2004中的至少十个已知问题。微软在多个支持文档中承认功能更新的已知问题。

蓝牙连接问题

Windows 10版本2004更新可能阻止某些用户同时连接或配对两个以上的蓝牙设备。此错误也可能阻止你同时使用蓝牙鼠标、键盘、耳机或其他蓝牙设备。

微软知晓在某些Windows 10系统安装有未知版本的Realtek蓝牙无线电设备存在蓝牙连接问题。

Windows 10版本2004已被存在问题的蓝牙驱动程序设备阻止更新，并且微软警告用户在标记为已解决问题之前，不要使用Media Creation Tool强制进行更新。

Conexant ISST 音频驱动程序

微软还承认Conexant ISST音频驱动程序存在一个新的已知问题。

微软称，某些版本的Synaptics的Conexant ISST驱动程序不兼容问题可能会阻止受影响计算机更新到Windows 10版本2004。

该错误似乎是因为名为“Conexant ISST Audio”和“ Conexant HDAudio”的音频驱动程序。

Conexant音频驱动程序

安装Windows 10功能更新后，Conexant音频驱动程序的另一个错误可能会导致蓝屏死机错误。

ImeMode

微软还知晓一个错误，该错误可能导致应用程序使用ImeMode属性控制输入法编辑器时出现问题。

可变刷新率

如果将具有可变刷新率（VRR）的显示器插入Intel集成图形处理单元显示适配器，Windows 10版本2004更新可能会给您带来麻烦。

微软表示，如果你将VRR插入iGPU适配器，Windows 10将不会为大多数游戏启用VRR。

Thunderbolt扩展坞和BSOD蓝屏死机

微软警告说，带有Thunderbolt扩展坞的设备在插入或拔出扩展坞时可能会遇到“蓝屏死机”错误。

意外的重新启动和关机

Windows 10版本2004可能会导致随机关机，并在具有支持“Always On, Always Connected”功能的网络适配器的设备上重新启动。

微软 Surface Pro 7和Surface Laptop 3也受到影响，微软表示已经在这些设备上保持了兼容性。

鼠标输入

使用“ GameInput Redistributable”的应用和游戏在升级到Windows 10版本2004后可能会失去鼠标输入/支持。

换句话说，这个令人讨厌的错误Bug可能会阻止你使用鼠标与某些应用进行交互。

损坏的应用程序和驱动程序

Windows 10版本2004更新可能还会破坏具有受影响版本的aksfridge.sys或aksdf.sys的应用和驱动程序。Windows 10检测到aksfridge.sys或aksdf.sys时，如果安装功能更新，则应用程序或驱动程序可能无法启动。

使用旧版Nvidia驱动程序导致BSOD蓝屏死机

在升级到Windows 10版本2004后，安装了Nvidia GPU驱动程序版本358.00的PC设备会遇到系统故障和蓝屏死机。

微软表示，将不会在受影响的设备上提供此更新，因此你不应该通过Media Creation Tool强制执行此更新。