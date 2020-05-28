微软 Win10 版本 2004 正式版官方 ISO 镜像下载大全

IT之家5月28日消息 今天，微软开始推送2020 Windows 10更新五月版（2004版本）系统更新，现在包括微软Windows 10官网工具、MSDN订阅网站都已经发布了Windows 10版本2004的官方ISO镜像下载。大家可以按需求下载和安装、收藏使用。

IT之家获悉，微软2020 Windows 10更新五月版（版本2004）相对来说是一个大型更新，包括新的Cortana应用程序，云重置，Windows Linux 子系统 2，对Windows搜索进行改进，此外还使预留存储成为可选功能等等。

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玩转Windows10系统盘镜像四板斧：

• 下载ISO后，可以用软媒魔方（点击访问官网）中的软媒文件大师（点此下载）来获取SHA1、MD5、CRC等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

• 软媒魔方中的软媒U盘启动（点此下载）可以把ISO制作成启动U盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

• 软媒魔方中的软媒虚拟光驱（点此下载），可以把ISO镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

• 软媒魔方中的软媒硬盘装机（点此下载），可以轻松安装Win7、Win8、Win8.1、Win10等单多系统，一键完成，仅需30秒！

2020 Windows 10更新五月版简体中文多版本原版纯净官方镜像下载（请复制或点击使用迅雷/电驴等下载工具）：



2020 Windows 10更新五月版（64位）消费者版本（家庭版，家庭单语言版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名

cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_may_2020_x64_dvd_5a83cf4e.iso

SHA1

F4C4C7F47B5A230AB07DC791AC3CA1315701877C

文件大小

4.9GB

发布时间

2020-5-21

BT下载

2020 Windows 10更新五月版（64位）商业版（企业版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名

cn_windows_10_business_editions_version_2004_updated_may_2020_x64_dvd_c2acd212.iso

SHA1

B598612123340EC6BEFCBB537C17557DAF9BF160

文件大小

4.8GB

发布时间

2020-5-21

BT下载

2020 Windows 10更新五月版（32位）消费者版本（家庭版，家庭单语言版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名

cn_windows_10_consumer_editions_version_2004_updated_may_2020_x86_dvd_0353f5a2.iso

SHA1

0C3986F1674175E73519C34399E93981217A943A

文件大小

3.52GB

发布时间

2020-5-21

BT下载

2020 Windows 10更新五月版（32位）商业版（企业版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名

cn_windows_10_business_editions_version_2004_updated_may_2020_x86_dvd_8c34ab67.iso

SHA1

CE9C288E1BEB6F0F260753FFD0989A4B6FF79E63

文件大小

3.45GB

发布时间

2020-5-21

BT下载

微软Windows 10官网工具下载。请注意其中下载的ISO镜像保存的有效时间有限。适合短期内使用。

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