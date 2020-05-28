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波音公司宣布恢复737 Max生产，股价盘后大涨

2020/5/28 7:51:38来源：新浪科技作者：新浪美股责编：微尘评论：

波音公司周三宣布恢复737 Max飞机的生产。该机型于今年1月份暂停生产。

波音公司公告称，5月27日已经在美国华盛顿州Renton工厂恢复737 Max飞机的生产，该机型项目将在2020年逐步加大生产力度。

自去年3月以来，波音737 Max因两次致命事故一直处于停飞状态。

消息传出后，波音股价盘后大涨5%。该公司股价周三收涨3.31%，报149.52美元。

此前消息称，波音737 Max飞机复飞时间至少将推迟到夏末或初秋。

由于官员们居家隔离办公，预计美国联邦航空管理局（Federal Aviation Administration）八月或更晚之前都不会批准该机型复飞，这给原本就受疫情影响的波音公司施加了进一步的压力。

波音公司周三早些时候还表示，为应对新冠疫情，该公司将裁掉超过1.2万个美国工作岗位，以努力削减成本。波音公司还透露，未来几个月将有数千名其他员工被裁，但没说明裁员的发生地点。

波音公司周三表示，已批准5520名美国员工自愿离职，他们将在未来几周内离开。该公司还透露，本周将通知6770名员工进行非自愿裁员。

该公司在4月份宣布，将在2020年底前在全球16万名员工中裁员10%。

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关键词：波音737 Max

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