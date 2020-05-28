特斯拉中国地区Model X/S降价约4%，北美降价达6%

据外媒报道，特斯拉已将在北美销售的电动汽车价格下调了6%。此前北美地区的汽车需求在数周的疫情封锁期间出现下降，但目前封锁已开始有所缓解。

特斯拉还表示，其Supercharger快速充电服务将不再对Model S型轿车和Model X型SUV的新客户免费。

来自汽车评估机构J.D.Power的数据显示，4月份美国汽车零售额较上年同期减少了一半。不过，该机构表示，考虑到被疫情所压抑的购车需求，以及汽车制造商推出的购车激励措施，5月份的汽车销量可能会有所改善。

目前，包括通用、福特和菲亚特克莱斯勒等在内的汽车制造商正为汽车购置提供0%的融资利率以及延期付款选项。

在本月的早些时候，美国的工厂开始重启，供应商正全力做好准备，为雇用了近100万人的汽车行业提供支持。

特斯拉在加州弗雷蒙特的工厂曾因居家避疫令（stay-at-home order）而被迫短暂停工，但在解决了与地方当局的安全措施纠纷后，弗雷蒙特工厂恢复了生产。

周三，特斯拉网站显示，Model S型轿车的起价已从79990美元降至74990美元，Model X型SUV的目前售价则从84990美元降至79990美元，而售价最低的Model 3型轿车则下调了2000美元，目前售价为37990美元。

特斯拉表示，在对美国地区进行降价后，该公司还将对中国地区的Model X和Model S车型降价约4%。

特斯拉中国公司表示，已下调了进口的Model S型和Model X型电动汽车的价格，但在上海工厂生产的Model 3型轿车的价格将保持不变。