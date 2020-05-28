美国科技企业纷纷奔向二三线城市，哪里才是下一个“硅谷”？

译者注：新冠病毒疫情危机迫使科技公司接受远程办公的方式，而且许多公司都已经意识到，员工在公司外和在公司内工作一样高效。许多科技巨头计划疫情后除了让大部分员工继续远程工作，还计划在达拉斯、亚特兰大和丹佛等地设立工作中心，因为这些地区的员工工资较低，可以为公司节省大量公司。这一趋势，很可能把这些地区打造成第二甚至第三个“硅谷”。

为了应对新型冠状病毒疫情，大多数科技公司都选择关闭办公室，并鼓励员工远程工作。现在，Facebook和Twitter等公司已经宣布，即使疫情危机过后，他们也将允许许多员工居家办公。Facebook的CEO马克•扎克伯格甚至制定了在达拉斯、亚特兰大和丹佛等二三线科技城市设立办公场所的计划。

Facebook的CEO马克•扎克伯格。

这意味着，在冠状病毒危机之后，科技行业可能会变得更加分散。当然，Facebook可能不会孤单。新冠病毒的疫情表明，许多办公室的工作可以远程完成。与硅谷、纽约和波士顿等传统科技热点地区相比，美国其它地区的平均工资要低得多，因此各大公司都可以通过分散员工来节省资金。

这种从传统科技中心转移的趋势在疫情爆发之前就已经开始了。当考虑在哪里设立新办公室或寻找新员工时，科技企业可能会更关注那些已经拥有成熟科技领域的地区。远程办公的出现，减少了在传统科技大型城市设立公司的需求。科技企业在创办新公司时，也可能会被这些地区所吸引。

那么，在美国哪些地区可以看到科技人才和初创公司的汇集地呢？判断方法之一是看看哪个州的创业公司吸引的风险资本最多。每年，美国国家风险投资协会（NVCA）和PitchBook都会列出这样一份清单。通常排名前三的是加利福尼亚州、纽约州和马萨诸塞州，但是按照去年创业公司吸引的风险资本数量，排名发生了明显的变化。

硅谷的科技企业开始向其它地区扩散。

排名第五：科罗拉多州

根据NVCA和Pitchbook的数据，去年科罗拉多州的初创公司吸引了25亿美元的风险投资，总计361家公司获得了融资。作为第一个将娱乐性大麻使用合法化的州，加州已成为大麻初创企业的聚集地。

科罗拉多州获得风险投资中比较著名的公司包括教育科技公司Guild education和现金返还购物App开发商Ibotta，这两家公司都位于丹佛，估值均为10亿美元。

排名第四：宾西法尼亚州

2019年，风险投资公司向265家宾夕法尼亚州的初创企业投入了27亿美元。该州有两个主要的经济中心：费城和匹兹堡。费城是康卡斯特(美国最大的有线系统公司)的总部所在地，这里一直都是医疗保健和金融服务行业的中心。优步的自动驾驶汽车技术子公司，优步先进技术集团的总部就位于匹兹堡，该公司市值73亿美元。

位于匹兹堡的优步先进技术集团。

卡耐基梅隆大学就位于匹兹堡，该大学不仅工程系世界闻名，而且一直处于自动驾驶汽车研究的前沿。总部位于费城外的Dynamics是一家金融技术初创公司，它开发出一种内置芯片的信用卡。

排名第三：佛罗里达州

佛罗里达州255家初创公司去年获得了总计29亿美元的融资。这个州已经成为科技领域一股隐秘的力量。根据CompTIA的数据，在科技工作岗位数量的排名中，它排名第四，仅次于加州、德克萨斯州和纽约州。2019年科技行业新增就业排名中，它排名第三。

佛罗里达州最著名的初创公司包括增强现实设备开发商Magic Leap和网络安全意识公司KnowBe4。Magic Leap最近裁掉了一半员工，但也刚刚融资3.5亿美元。

增强现实设备开发商Magic Leap。

排名第二：德克萨斯州

2019年，该州538家初创公司获得37亿美元风险投资。长期以来，德州一直在达拉斯、奥斯汀和休斯敦等地大力发展科技产业。根据CompTIA的数据，德州的科技工作岗位数量排名第二，去年这类工作岗位的增幅同样排名第二，在这两个方面都仅次于加州。

休斯顿的企业软件公司HighRadius是加州的独角兽公司之一，这些公司的市值都在10亿美元及以上。

排名第一：华盛顿州

去年，华盛顿州有421创业公司吸引了总计39亿美元的风险投资。微软和亚马逊的总部就位于西雅图，这里长期以来一直是科技中心。去年的科技行业新增工作岗位排名中，该州排名第六。

西雅图的亚马逊总部。

华盛顿州的独角兽公司包括为托运人和卡车司机提供中介服务的Convoy，身份认证公司Auth0，还有提供合同数字化和分析服务的Icertis。