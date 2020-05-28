苹果iPhone 13后摄储备设计曝光：“浴霸”依旧，LiDAR独立

IT之家5月28日消息 据Macrumors报道，苹果将于2020年秋季推出的下一代iPhone 12阵容尚未公布，而有爆料人士已率先曝光了苹果为2021年iPhone 13准备的后摄设计储备资料。

从爆料人士@choco_bit 曝光的设计图来看，其描绘了一组拥有四个摄像头阵列的模组。同时他也给出了具体配置：

·6400万像素广角：支持1倍光学变焦+6倍数码变焦

·4000万像素远摄：支持3-5倍光学变焦+15-20倍数码变焦

·6400万像素变形摄像头（2.1：1）

·超广角摄像头（0.25x）

·LiDAR 4.0

IT之家了解到，苹果公司在发布新设备之前就已经为后续的iPhone制定好了计划，但是这些计划往往会出现相应的更改并进行了调整。因而相关机型的最终设计有可能与这组爆料图不符。

有消息称iPhone 12有望采用64万像素后摄模组并支持3倍光学变焦，还将加入3D摄像头。该技术或与苹果在2020年iPad Pro机型中采用的LiDAR扫描仪功能相似。同时预计高端‌iPhone 12‌机型将继续采用后置三摄的配置方案，而低端‌iPhone 12‌机型将继续采用后置双摄方案，2021年的iPhone可能会采用类似的策略。