【IT之家开箱】“小心机”加多彩渐变后壳，vivo Y70s图赏

前几天，vivo悄悄在线上推出了Y系列新品Y70s 5G版，起售价1998元，显得比较低调。不过，这款定位2000元档位的机型却是首款搭载三星刚刚推出的Exynos 880 5G SoC的机型。IT之家这次一口气拿到了3款vivo Y70s 5G的不同配色，下面就为大家带来它的开箱图赏。

vivo Y70s的包装盒是vivo经典的蓝白风格，随机附送的配件中规中矩。有取卡针，清水套，18W输出的快充适配器以及一根Micro USB的数据线，是的你没听错，确实是Micro USB，这点我是没想到的。

vivo Y70s的后壳采用了亮面玻璃材质加渐变色的设计。就身材而言，vivo Y70s可以用两个字来形容，那就是“胖圆”。vivo Y70的横向宽度达到了76mm，加之采用了3D玻璃工艺和圆润的变焦过渡，使得整体的手感非常光滑，但比较适合手大的用户，重量为190g，控制的还算可以。

不过，正如标题里所说的那样，vivo Y70s在设计上耍了点“小心机”，它背面的所有视觉元素全部都是纵向排列，比如左上角的竖排三摄镜头。三枚镜头依次是4800W像素主摄+800万像素112°超广角镜头+200万像素虚化镜头。

还有右下角的vivo Logo和5G标识，独立的竖条装饰带，甚至是转动机身的光影，全部都是细长的，由此就会给人一种机身非常高挑的错觉。

vivo Y70s的机身左侧考上的位置是支持5G和双卡双待的Sim卡槽。

右侧则是音量键和集成了指纹识别的电源键。

底部则配备了3.5mm耳机接口，收音麦克风，Micro USB充电接口以及三段式扬声器。

来到正面，vivo Y70s采用了一块6.53英寸FHD+的LCD屏幕，分辨率为2340x1080，屏幕的左上角有一颗1600万像素的前置挖孔镜头，屏占比达到了90.72%。

屏幕顶部居中的位置是一个隐藏式听筒设计，它兼具了扬声器的功能，所以vivo Y70s拥有双扬声器。

其他配置方面，vivo Y70s搭载了一颗三星Exynos 880 5G Soc，支持5G双模,拥有6GB/8GBLPDDR4x + 128GB UFS2.1的存储组合，4500mAh电池和18W的双引擎闪充。

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