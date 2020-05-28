不同于诺基亚，最新报告称爱立信不会加入 5G Open RAN 政策联盟

来自Light Reading的最新报道称，对于一家在中国市场拥有一定规模业务发展的公司来说，加入一个针对中国的组织将是冒险的举动。尽管最近成立的Open RAN政策联盟从未宣称自己针对中国，但其成立的目的是要确保政府支持一项特定技术的发展，该技术被一些美国鹰派官员视为对抗中国最大网络设备制造商华为的武器。Open RAN政策联盟的大多数现有成员都是美国公司，其中并无中国企业身影。

欧洲两大无线接入网（RAN）设备制造商爱立信和诺基亚的发展变化及其在中国的命运，或许可以解释它们对备受关注的Open RAN社区最新组织的截然不同态度。在中国5G RAN市场遇冷后，诺基亚在上周宣布加入Open RAN政策联盟。与竞争对手相比，诺基亚对Open RAN技术的接纳度更高一些。爱立信最近宣布其在中国市场的份额有所提高，看起来该公司并不会效仿诺基亚加入这一组织。

在爱立信发给Light Reading的声明中，该公司表达了对最新联盟的谨慎态度。当被问及爱立信是否会加入时，爱立信一位发言人表示：“爱立信不是Open RAN政策联盟的成员。我们支持公开和公平的竞争。为了在5G竞赛中保持领先地位，美国和其他国家的政府应该通过技术无关（technology-agnostic）的政策来维持基于市场的方式。政策制定者的重点应该放在通过频谱分配和消除网络部署障碍来加快5G部署上。”

换句话说，爱立信不赞成政府支持特定替代技术的发展--在这种情况下也就是Open RAN。爱立信对Open RAN技术缺乏热情，这种态度很容易理解。通过开放RAN不同部分之间的接口，Open RAN技术将允许运营商使用来自不同供应商的产品来构建其RAN。在当今基于3GPP规范的网络中，所有东西都必须来自同一供应商，这种情况有利于传统设备供应商。

尽管诺基亚也是传统设备供应商之一，但这家芬兰公司在RAN市场上落后于华为和爱立信，在这一市场上，诺基亚扮演的角色更像是一个挑战者。因此，对诺基亚而言，Open RAN提供了一个机会，使其可以从规模更大的竞争对手手中夺取技术主动权并颠覆市场。甚至在加入Open RAN政策联盟之前，诺基亚已加入了由Facebook领导的电信基础设施项目（TIP），以及O-RAN联盟。爱立信和华为都不是TIP成员。虽然爱立信去年加入了O-RAN联盟，但它对Open RAN并未特别看好，称该技术对3GPP标准技术的替代性不佳。

上个月，诺基亚证实，该公司在中国三大主流运营商的5G RAN招标中颗粒无收。如今，诺基亚在中国的市占率已低于以往水平。2015年，在收购阿尔卡特朗讯之前，诺基亚在中国市场的收入占其总收入的15%。然而，去年这一数字降至仅8%。

来源： 爱立信和诺基亚。

相比较而言，爱立信来自中国市场的收入份额甚至更少，仅为7%。但是在过去五年中，这一数字一直保持相对稳定，同时，由于新冠疫情影响了欧洲的销售额，今年和明年中国市场所占收入份额可能还会增长。今年4月，爱立信获得了中国最大运营商中国移动56亿美元5G RAN招标11.5%的份额。同时中国电信和中国联通也选择爱立信作为RAN供应商之一，目前这两家公司正在共同构建5G网络。在这种情况下，加入一个旨在将华为赶出西方市场的组织，可能看起来并不明智。

爱立信没有排除加入该组织的可能性，并坚称该公司“致力于与业内所有相关参与者和联盟合作”。但目前，爱立信更倾向于基于3GPP规范的技术，而不是基本未经验证的Open RAN替代技术。