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广电5G首个实用场景：“车路协同试点”落户雄安

2020/5/26 17:38:11来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月26日消息  河北广电网络5月20日宣布，已携手中国交建、大唐移动、中国信科等企业在雄安市民服务中心完成了雄安广电5G基站的首站建设与开通。此外，在5月20日完成了“5G+智慧公交”车路协同演示，打造了雄安首个“5G+智慧公交”车路协同试点。

中国移动与中国广电已于5月20日签署5G共建共享合作框架协议，开展5G共建共享以及内容和平台合作。

据IT之家了解，本次河北广电网络主要负责通过700MHz和4.9GHz频段网络进行“车路协同试点”整个5G网络环境的部署，中国交建主要负责整个道路基础设施的搭建，大唐移动主要负责车端的改造、C-V2X设备以及提供端到端的解决方案。

IT之家曾报道，2019年4月18日，河北广电网络与华为、上海未来宽带等签订了《关于开展冀广5G融合网络建设开发的战略合作协议》，并成立了“冀广5G融合网络实验室”，主要是以共建共享为思路，创新5G应用模式，推动有线无线融合发展、4G/5G结合发展、高频低频协调发展、宽带窄带一体发展，实现基于5G的广电网络智慧场景应用等。2020年4月30日，河北广电网络又宣布与中兴通讯在正定古城完成了5G实验信号开通测试。但直至目前，广电网络在5G方面的应用尚且还只有“车路协同试点”这一个真正落地的项目。

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关键词：广电5G

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