细数 OnePlus 历代壁纸艺术理念

IT之家5月28日消息 时值一加氢OS 五周年，今日一加手机官方也发文介绍5年时间里氢OS壁纸的变化。

一加过往壁纸

一加x瑞典艺术家 Hampus Olsson：OnePlus 2壁纸

2015年，Hampus 为 OnePlus 2 设计的第一套壁纸推出。它具有干净流畅的艺术风格，多层次的色彩无限延伸。同时Hampus 团队希望将气体的自然循环以可视形象展现出来，进而与一加操作系统（HydrogenOS / OxygenOS）的轻快理念相呼应。

OnePlus 2 壁纸

在 OnePlus X 上，Hampus 尝试了油画的元素。为呼应机型 X 的独特理念，默认壁纸是液态金属风格，其他的则是油画风格。

OnePlus X 壁纸

OnePlus 3 壁纸

设计团队使用油墨、丙烯酸树脂进行艺术创作后，再利用绘图软件进行二次拼接，体现了传统艺术和数字艺术的结合。OnePlus 3T 壁纸的笔触相较更温馨，有着抽象和多彩的特点。

OnePlus 3T 壁纸

OnePlus 5 壁纸

为了突出屏幕，OnePlus 5 壁纸的颜色变得更加大胆缤纷。在简单的背景上搭配浮动的物体。并且在主体周边留白，让它看起来抽象，但不失简约干净。OnePlus 5T 没有采用中心主体的方式，而更侧重于展示物体的细节，并一直延伸到边缘，有着抽象却鲜艳灵动的流体质感。

OnePlus 5T 特别壁纸：冰洞、岩浆

OnePlus 6壁纸

OnePlus 6 壁纸设计开始做减法，变得更干净、有流动感，带来了更和谐的大屏视觉效果，凸显了屏幕的无边界形象。同时从 OnePlus 6T 开始，动态壁纸应运而生。在色彩和线条的流动中，体现出灵动之美。

OnePlus 6T 动态壁纸

OnePlus 7系列壁纸

OnePlus 7 系列壁纸以“无边界和速度感”为设计方向。设计团队最终选择了“云”作为主题。因为云可慢可快，随风而动。这种变化过程内敛又抽象地表达了速度感。

OnePlus 7 系列壁纸早期草图

OnePlus 7 系列壁纸演变过程

一加手机系统设计师团队与来自德国致力于数字互动艺术的工作室 Onformative 合作，采用 OpenGL 程序为 OnePlus 7T 的壁纸实现了与用户的更多互动。达到既不会产生晕眩感，又能充分表达出云欲冲出屏幕的无界感的效果。

探索云的运动方式

OnePlus 8 系列壁纸

IT之家了解到，OnePlus 8 系列的壁纸将技术的应用更进一步，加入了天气变化数据，会通过用户所在地的气温升降变化，微调动态壁纸的色温呈现，将环境变化微妙地传递给到用户。同时设计团队选择舞动的曲线来作为这一系列壁纸的形象诠释。

OnePlus 8 系列壁纸