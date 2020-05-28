相互宝起诉微信公众号“金角财经”和“包不同”，索赔400万

IT之家5月28日消息 大病互助计划“相互宝”近期以名誉权纠纷，分别在广州互联网法院、杭州互联网法院起诉了微信公众号“金角财经”和“包不同”，合计索赔400万元。

起诉书显示，这两家公众号都曾在未经采访核实的情况下，发布关于相互宝的失实报道。如若胜诉，相互宝将把诉讼所得所有赔偿金全部用于救助重疾成员。除了索赔外，相互宝方面要求对方公开赔礼道歉，消除不实报道对公众的误导。

起诉书显示，金角财经曾于2019年10月发布文章《支付宝版“水滴互助”狂圈钱？癌症保额疑造假，会员需多交300倍费用》。文章曲解相互宝对分摊数额作出的公开承诺，污蔑相互宝通过虚构保额骗取用户分摊金额，谎称相互宝缺乏风控机制，严重误导社会公众对相互宝的认知，甚至引发部分成员退出相互宝失去保障。

微信公众号“包不同”则在2020年4月推送了名为《相互宝：P2P之后的又一把资本镰刀》一文。相互宝的起诉书认为，文章故意忽视相互宝成员共同约定的规则，捏造“加入相互宝不拥有风险保障”、“如果相互宝不赔，你告都没地告”、“获得保障仅根据相互宝主观意愿”等失实信息，严重损害了社会公众对相互宝的信任。同时，被诉文章使用“P2P之后的又一把资本镰刀”、“又一批韭菜，成为资本家的刀下之魂”等用语，恶意侮辱、丑化相互宝品牌形象。

对于这两家微信公众号，相互宝起诉书中各提出索赔200万元，并要求对方公开赔礼道歉60天，消除对不实文章对公众带来的误导。如若胜诉，相互宝将把赔偿金计入相互宝互助金结余，自动用于下一期互助分摊。

IT之家了解到，目前法院均已立案。