中兴通讯发布云电脑：定位大规模分布式协同办公

移动办公、远程办公等“云办公”方式，是移动互联网时代长期演进的大趋势。今年全球爆发的新冠肺炎疫情，大大加速了云办公应用的步伐，甚至在中国疫情得到遏制后，不少企业继续推进云办公，以提升员工的办公灵活性和工作效率。

在这个背景下，中兴通讯以“5G新动能，开启安全办公新时代”为主题，发布了新一代uSmart云电脑安全办公方案（简称云电脑）。该方案定位大规模分布式协同办公，意在满足后疫情时代企业云办公常态化产生的海量需求。

那么，本次发布的云电脑，和中兴通讯此前的云桌面产品有何不同？“云电脑可以看作是云桌面的2.0版本。”中兴通讯副总裁、云视频产品总经理华新海接受C114等媒体视频会议采访时表示。值得一提的是，本次采访即采用了中兴通讯内部使用的TrueMeet视频会议系统，在采访过程中运行流畅，几无卡顿。

▲中兴通讯副总裁、云视频产品总经理华新海

协同办公的集合体

按照2016年发布的《中国桌面云标准化白皮书》的定义，桌面云（云桌面）是一种通过网络，将可伸缩、弹性的共享物理或虚拟资源池按需供应和交付桌面的模式，桌面操作系统运行于共享物理或虚拟资源池。相比传统PC，云桌面具备安全性高、集中化管理、动态可扩展等优点，应用场景越来越广泛。

头豹研究院的研究显示，市场上多数云桌面供应商仅能提供垂直行业服务，只有20%的供应商能够提供从前端服务器、存储、网络设备到桌面虚拟化软件到后端客户机端的云桌面端到端解决方案。中兴通讯是其中的代表性玩家，本次推出云电脑，是基于怎样的考量？

中兴通讯云视频产品线副总经理夏泽金指出，云电脑不是一台电脑，而是一种服务，融合了会议系统、邮箱、消息等企业云办公所需IT支撑的所有业务，包括呼叫中心。这是一套横向整合的云办公解决方案，或者说是一个协同办公的集合体。例如会议系统，中兴通讯既可以单独提供，也可以作为云电脑的一部分来提供。

▲中兴通讯云视频产品线副总经理夏泽金

夏泽金表示，传统的云桌面，“桌面”顾名思义，不能独立于电脑这张“桌子”而存在，而中兴通讯发布的云电脑，有自主研发的硬件盒子，可以在任何时间、任何地点，配合显示屏和键盘就可以使用，联网进入电脑系统。这是云电脑的一种形态，另一种形态和笔记本电脑、一体机外观相同，跟电脑使用没有差别，但计算放在云端。“从使用体验和产品形态都超越了传统电脑，所以我们称之为云电脑。”

此外，传统云桌面更多是在办公场景尤其是内网场景使用，存在很多功能局限。云电脑作为云桌面的2.0版本，通过中兴通讯算法“加持”网络支撑能力，可以在任何场景使用，并提供从云终端、网络、计算、存储及底层虚拟化平台的端到端全局安全管控，保障用户的数据安全，消除企业云办公的后顾之忧。此外，中兴通讯还可以同时提供云电脑服务和云协同服务，支持在云电脑服务下视频会议一键入会，桌面共享、电子白板、及时消息等，让协作更顺畅。

在华新海看来，云电脑相比云桌面更强大、应用的范围更广泛，能力全方位覆盖，是对云桌面的兼容和替代。因此可以相信，云电脑也将是中兴通讯云视频产品线今后拓展云办公市场的主打产品。

智能运营成亮点

按照中兴通讯的官方介绍，云电脑具备全场景远程接入、全方位信息安全保障、高效协同、智能运营四大特点。夏泽金对全场景远程接入、全方位信息安全保障、高效协同进行了阐释，华新海则重点向C114介绍了其中一项区别于传统云桌面的特色功能：智能运营。

云电脑集成智能运营能力的逻辑，在于传统云桌面用户前端使用时网络、应用等体验好不好，尤其在远程云办公，后端的运维支撑部门是无感知的。这导致很多企业部署了云桌面，但使用体验差，并没有实现高效协同办公的初衷。通信是对网络稳定性要求最高的行业之一，中兴通讯积攒了丰富的经验，并将之应用到云电脑。

这套系统可以从后台读取云电脑的CPU、存储使用情况，磁盘读写速度等数据，并设立了一个基准线条，让用户在舒适区间办公。一旦出现偏离，例如下载了存在安全漏洞的软件，系统监测到后能够自动上报，向用户发送预警。

同时，作为一个企业云办公解决方案，云电脑还提供了一项可选功能，通过大数据平台对用户使用行为进行画像，针对不同的岗位提供不同的画像维度，有助于提高员工的云办公效率，从而在技术层面加强了企业采取云办公方式的意愿。换个角度看，类似于钉钉的消息未读功能，保证了消息的100%传达；这项功能则能让员工在家办公等云办公状态下，也能保持较高的工作效率。

已推出四大行业解决方案

中兴通讯在发布云电脑的同时，宣布针对金融、智能制造、政务以及运营商等不同行业客户需求推出相关解决方案，致力于将云电脑打造成为各行业用户的安全协作解决方案专家。

夏泽金介绍，金融行业客户要求很多数据不落地，包括一些核心应用软件，之前采用CS架构或者BS架构，是否能够顺畅迁移到云电脑，中兴通讯在前期和客户进行了大量行业化系统的对接测试。再例如政府云办公，政府要求内网和外网隔离，云电脑通过定制方案，可以做到物理层面一键隔离。

“云电脑本身需要定制化的地方并不太多，主要是针对行业、针对企业需求进行适配，兼容行业软件，满足特定的需求。最终到终端用户手中，这就是一台电脑，使用起来不会有障碍。”夏泽金表示。其行业定制和简单易操作的属性，有助于在行业市场应用的普及。

“电脑是非常基础的电子消费品，无论是对个人还是对家庭、对企业，每年都有非常大的市场。云电脑推出后，将解决云办公的应用痛点，包括数据安全的痛点，能在很大程度上替代传统电脑。”华新海说，“我们也在展望，未来某个时候，云电脑登上个人和家庭应用的舞台。中兴通讯已经做了大量投入，立志成为云电脑领域的领导者。”