中国电信“0元使用天翼云电脑”免费延期到6月30日

IT之家4月2日消息 今年2月初，中国电信天翼云电脑App中推出了0元使用天翼云电脑服务，用户需要下载天翼云电脑App客户端并进行实名认证。据介绍，免费领取的云电脑为经济型，配置为2核4G内存/80GB系统盘/2M宽带。

本计划活动截止时间为2020年3月31日，现在据IT之家网友反馈，“0元使用天翼云电脑”活动免费延期到6月30日。到期后免费领取的云电脑将无法使用、数据将被销毁，请及时备份；如需继续订阅使用，请在云电脑的管理页面进行续订。