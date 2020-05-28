5月第二批国产游戏版号下发：含Switch和PS4游戏各2款

IT之家5月28日消息 据新京报报道，国家新闻出版广电总局官网显示，共有54款国产游戏获得游戏版号，其中24款为休闲益智类游戏，Switch游戏和PS4游戏各2款，其余均为移动游戏。

IT之家了解到，多益网络的《元气众生录》、西山居的《剑网3指尖对弈》、电魂网络的《解神者》、英雄互娱的《零界之痕》等获批。此外，《电竞传奇》和《只只大冒险》申报类型为Switch游戏机，米哈游的《原神》和中青宝的《异星巡航机》申报类型为PS4游戏机。