马云称用手机管理阿里十几万员工：企业要快速提高数字化水平

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IT之家5月29日消息 五一前夕在浙商总会视频会议中，马云建议企业要快速提高数字化水平。
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马云在会议上指出，企业一定要搭建数字经济的基础设施，这样就可以做到及时调整组织的架构、人员等。
IT之家了解到，马云在会议上表示：“阿里十几万员工，组织非常庞大和复杂，但就是通过手机来管理和运营”。马云同时还强调这次疫情数字化程度高的企业冲击较小，复工速度和效果也是最好的。
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