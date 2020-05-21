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亚马逊宣布五大太阳能项目，承诺提前十年完成《巴黎协定》目标

2020/5/21 17:12:37来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 亚马逊（Amazon）在可再生能源利用和环保问题上一直走在世界前列，比如最近，它希望为云计算和亚马逊网络服务（AWS）数据中心再新建造5个可提供约120万千瓦时可再生能源的太阳能项目，项目横跨中国、美国和澳大利亚。

据亚马逊副总裁Kara Hurst透露，亚马逊的企业目标之一便是：到2024年可再生能源利用达到80%，到2030年达到100%可再生能源利用，2040年实现净零碳排放，并指出，尽管这一目标非常困难，但亚马逊有一个“可行的计划”。上个月，亚马逊CEO杰夫·贝佐斯正式宣布一项100亿美元的基金，以帮助对抗全球变暖，并承诺至少提前十年完成《巴黎协定》。

IT之家了解到，亚马逊在中国第一个完成的可再生能源项目是在山东，是一个100兆瓦的太阳能发电项目，预计每年发电12.8万千瓦时清洁能源。在澳大利亚，亚马逊在新南威尔士州开展了一个105兆瓦的太阳能项目，预计每年能产生25万兆瓦时的清洁能源。在美国弗吉尼亚州的皮特西瓦尼亚县亚马逊正在建造一个新的太阳能发电厂，为该公司的新总部（HQ2）供电。

除此之外，亚马逊已有的可再生能源项目已多达31个，还有60个太阳能屋顶项目，横跨瑞士、美国、巴西、中国、澳大利亚，每年可提供超过760万兆瓦时的可再生能源。

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关键词：亚马逊清洁能源

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