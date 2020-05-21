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亚马逊首款大型射击游戏《Crucible》今日登陆Steam

2020/5/21 18:00:39来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息  亚马逊Relentless Studio开发的免费PvP科幻射击游戏《Crucible》今日正式上线Steam平台，免费游玩，这标志着亚马逊成为除微软外首家发布大型游戏的科技巨头。

IT之家曾报道，《Crucible》于2016年在TwitchCon上首次宣布，在今年3月初正式公布，但受到新冠状病毒的影响，该计划被推迟到4月14日，后又被推迟到5月21日。

《Crucible》作为一款科幻风TPS游戏，玩家们需要在一个位于世界边缘的星球上与敌人展开战斗，不仅要和其他玩家交锋，更需要狩猎星球上的各种怪异生物。玩家们可以从10位天赋各异的猎人中，选择自己喜欢的角色，有外星人、机器人，人类可选，在不同的游戏模式中，合作杀敌，并最终赢得胜利。

IT之家了解到，在游戏模式方面，目前官方只发布了三种模式，分别如下：

Heart of the Hives模式

这个模式是4v4的对抗玩法，参与游戏的8名玩家将被随机分成两支小队，在一个遍布全图的巨型蜂巢中展开战斗，取得胜利的方法是夺得蜂巢中的“蜂巢之心”。

Harvester Command模式

8v8玩法，参与游戏的16名玩家将被随机分成两个队伍，去争夺地图上的矿车资源，为夺取“星球精华”而战斗。

Alpha Hunters模式

“吃鸡“模式，”8支两人队伍相互攻击，在地图上展开一番激烈的生存火拼大战，直到成功生存到最后。

推荐配置介绍：

    • 系统: Windows 10

    • CPU: Intel i5-6500 (3.2 Ghz) or AMD Ryzen 3 2200G

    • 内存: 8 GB 

    • 显卡: GTX 1060 or Radeon RX 570

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关键词：亚马逊熔炉

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