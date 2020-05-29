安卓 10 来了，坚果 Pro 3 推送 Smartisan OS v7.5.0 早期众测版

IT之家5月29日消息 据IT之家网友反馈，坚果Pro 3手机迎来了Smartisan OS v7.5.0 早期众测版本更新，其主要更新内容是系统安卓版本升级为安卓10。

IT之家此前报道，坚果Pro 3手机延续了以往硬朗方正的设计风格，采用全新摄像头设计，拥有白、黑、绿三种配色；手机尺寸为156.66×74.38×7.8mm，手机重量为185g。屏幕方面，坚果Pro 3采用6.39英寸AMOLED屏幕，分辨率为2340×1080，屏幕比例为19.5:9。

摄像方面，坚果Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

硬件方面，坚果Pro 3手机搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备最新一代屏下指纹，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储。

其他方面，此外，Smartisan OS 7.0同时处理多任务的效果，最多可以实现4个应用切换。具有大爆炸BigBang 3.0功能，支持提取声音内容，新增“炸录屏”功能。还具有闪念胶囊ldea Pills 2.0、听觉无障碍、游戏模式、Smartisan TNT等特点和功能。