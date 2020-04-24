骁龙 835 手机一加 5 迎来氢 OS 安卓 10 公测版

IT之家网友反馈，近期，一加论坛发布了H2OS For OnePlus 5【Android 10.0 公测版】 第1版更新公告，带来了全新的UI设计，轻快流畅操作体验，系统更新至 Android 10版本。

其中，OnePlus 5 android 10 手机系统版本时间在4月15号之前的内测用户，刷入该升级包务必先清除数字与图形密码，未清除密码刷机将会出现卡在开机界面的问题。

此前IT之家报道，一加官方宣布，氢 OS 10.0 是一次里程碑式的升级。更加轻快流畅的底层优化，Smooth Battle 带来的逐帧优化、超 150 项动效优化、更智能的相册、支持公交门禁的多功能 NFC、还有随你所想、随叫随到的车载语音助手。

一加5于2017年6月发布，配置高通骁龙835处理器（最高频率2.45GHz），6GB/8GB LPDDR4X内存，64GB/128GB UFS 2.1存储，5.5英寸1080P分辨率AMOLED屏幕，后置2000万+1600万像素双镜头，前置1600万像素镜头，电池容量3300mAh，支持Dash Charge快充，0.2秒指纹识别解锁，支持蓝牙5.0和NFC。

【注意事项】

（1）OnePlus 5 android 10 手机系统版本时间在4月15号之前的内测用户，刷入该升级包务必先清除数字与图形密码，未清除密码刷机将会出现卡在开机界面的问题。

（2）OnePlus 5 Android 9 的内测与公测用户们升级 Android10 公测版本时，需进入recovery清除数据进行升级，升级前请参照下述方法备份资料。

1、进行手机系统升级操作前，建议先使用一加搬家备份手机资料。

如使用一加搬家备份数据，建议操作路径为：

a、 选择 一加搬家 -> 备份与恢复 -> 新建备份 -> 备份完成；

b、将手机连接电脑 -> 进入手机文件夹 -> 内部存储空间 -> 复制 opbackup 文件夹 -> 将该文件夹复制并保存至电脑或其它存储设备；

c、成功刷回稳定版后，将 opbackup 文件夹复制回手机根目录 -> 一加搬家 -> 备份与恢复 -> 恢复备份即可。

【更新方法】

一、从指定地址下载

OnePlus 5 公测ROM包：点此连接。

二、从 OnePlus 5 稳定版刷到公测版教程：

1、从指定地址下载OnePlus 5 公测ROM升级压缩包

2、将ROM升级压缩包拷贝到手机根目录

3、设置 -> 系统 -> 系统升级 -> 右上齿轮 -> 本地升级 -> 点击对应的安装包 -> 马上升级 -> 系统升级完成

4、选择重启（或按电源键重新启动）

5、成功升级公测版

已知问题：

1、目前相机应用暂不支持电子防抖功能，后续版本推送将会优化该功能

2、系统多任务卡片界面正处于升级调整中，将于5月上旬可通过应用自升级完善

温馨提示：升级到公测版，后续将不再收到稳定版本的升级推送。