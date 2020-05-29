12998 元起，海贝 R8 音乐播放器发布：骁龙 660，Turbo 模式电源输出增益

IT之家5月29日消息 近期海贝音乐发布了海贝R8音乐播放器产品，海贝R8分为两个版本不锈钢与铝合金，不锈钢版本售价15998，支持LTE&WiFi网络，内置6G RAM + 128G ROM，预计6月6日开始发货；铝合金版本售价12998，支持WiFi网络，内置4G RAM + 64G ROM，预计6月22日开始发货。

官方介绍，海贝R8采用了电源电路38Wh ATL定制大电池、能量密度高、内阻小，可持续稳定输出10000mA电流。Tuobo模式下电源输出增益两级可调，打开Turbo模式将会在硬件层面提高耳放的供电电压，同时改变耳放的工作状态，得到更宽泛的动态范围与更大的推力输出。

海贝R8采用了4颗ELNA丝绸音频电容、10颗金钽电容、18颗高纹波抑制比LDO、35颗松下高分子电容，在便携设备中使用台式机系统元器件金钽电容，一致性高、精度高，并一一检测配对方可装机。保证纯净的电源输出，更好的纹波抑制比、更低的总谐波失真；拒绝底噪，静谧纯黑背景。

IT之家获悉，海贝R8采用深度定制型号OP02运放，参与研发，声音通透，器乐富有能量感，如亲临音乐厅现场般听音体验。

海贝R8定制两块铝片包着主板，结合石墨烯散热，疏导热量；控制温升，保证机身温度在固定的范围内，以保证各个元器件在合适的温度下工作，输出一致性更高的声音。定制了全独立屏蔽罩、导电海绵、吸波材、铜皮等屏蔽材料，解决内部串扰 ；定制铝片上下包裹着主板，即是屏蔽又兼顾散热，隔绝外部信号干扰；双重保险，从内到外拒绝干扰。

海贝R8有着极低相位噪声时钟，两颗飞秒级的相位抖动晶振：45.1584MHz、49.152MHz，有效降低相位噪声，低至-159dBc/Hz @1KHz offset；双AKM4497强悍解码；搭配自主设计音频线路，轻松支持DSD512、PCM768/32Bit 音频规格。

海贝R8机身采用了全新的设计语言，硬派直线；机身有两种材质，铝合金和不锈钢，不锈钢采用直线拉丝工艺，摸起来带有锋芒触感，手感细腻。首次采用了旋钮的设计，金属质感旋钮。

海贝R8采用高通骁龙660 处理器，高至 6G运存 + 128G内存 + 2TB拓展；支持流量Sim卡，4G全网通(不支持接打电话与收发短信 )，流媒体音乐时刻在线，支持MQA 16倍展开。

海贝R8全系标配USB 3.1 Type-C接口，128GB 版本标配UFS闪存 读写速度可达 125 MB/s，数据存储安全稳定；搭配5.5寸1080P第五代康宁大猩猩全高清屏幕，内置Android 9.0系统。采用为R8定制化设置专属UI，细节优化，将会持续优化升级。

海贝R8 HiBy OS 包含成熟的HiBy Link功能，构建无线远程控制网络；并且包含DTA技术，独立于安卓音频系统的无损输出架构。