今晚都是东哥的兄弟：京东618红包18点开抢，无门槛可用

京东2020年618年中大促【京享红包】将于今晚18点（5月29日18:00）正式开抢，红包至高618元，京享红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包。

*红包今日18点开领，每日至多中奖 3 次，可随机获得京东红包、品类东券或店铺券。

什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

活动时间

红包领取时间：5月29日18:00~6月19日23:59

红包使用时间：5月29日00:00~6月21日23:59（过期红包失效）

红包加码日

6月1日和6月18日为红包加码日，大几率会抽到大面额红包，这两天一定要领！

京东618活动日历

重点关注：5.30神券日、6.1秒杀日、6.16~6.18高潮日。

京东618福利会场

会场 优惠力度 主会场 预售定金至高翻十倍+大额券 手机会场 至高24期免息 生鲜会场 299-100/199-50元券，牛腩25元/斤 PLUS会员 105-5/200-10/500-20全品券

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