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今晚都是东哥的兄弟：京东618红包18点开抢，无门槛可用

2020/5/29 15:06:49来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

京东2020年618年中大促【京享红包】将于今晚18点（5月29日18:00）正式开抢，红包至高618元，京享红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包

*红包今日18点开领，每日至多中奖 3 次，可随机获得京东红包、品类东券或店铺券。

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什么是京享红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

活动时间

红包领取时间：5月29日18:00~6月19日23:59

红包使用时间：5月29日00:00~6月21日23:59（过期红包失效

红包加码日

6月1日和6月18日为红包加码日，大几率会抽到大面额红包，这两天一定要领！

京东618活动日历

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重点关注：5.30神券日、6.1秒杀日、6.16~6.18高潮日。

京东618福利会场

会场优惠力度
主会场预售定金至高翻十倍+大额券
手机会场至高24期免息
生鲜会场299-100/199-50元券，牛腩25元/斤
PLUS会员105-5/200-10/500-20全品券

• 京东618年中大促【京享红包】：点此领红包

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关键词：京东京喜红包618

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