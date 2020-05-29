今晚都是东哥的兄弟：京东618红包18点开抢，无门槛可用

京东2020年618年中大促【京享红包】将于今晚18点（5月29日18:00）正式开抢，红包至高618元，京享红包可与任何优惠（例如优惠东券、优惠京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包。
*红包今日18点开领，每日至多中奖 3 次，可随机获得京东红包、品类东券或店铺券。
什么是京享红包
京享红包是一种仅限在京东内购物使用的现金红包（不可提现），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。
活动时间
红包领取时间：5月29日18:00~6月19日23:59
红包使用时间：5月29日00:00~6月21日23:59（过期红包失效）
红包加码日
6月1日和6月18日为红包加码日，大几率会抽到大面额红包，这两天一定要领！
京东618活动日历
重点关注：5.30神券日、6.1秒杀日、6.16~6.18高潮日。
京东618福利会场
|会场
|优惠力度
|主会场
|预售定金至高翻十倍+大额券
|手机会场
|至高24期免息
|生鲜会场
|299-100/199-50元券，牛腩25元/斤
|PLUS会员
|105-5/200-10/500-20全品券
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