几乎等同618优惠力度：索泰显卡6月1日开启京东开门红大促

IT之家5月29日消息 六月将至，索泰即将在6月1日开启京东开门红大促，据了解，开门红当天的优惠力度几乎等同于618，有打算购置显卡的玩家可以放心入。一起来看看索泰这次大促中热卖的TOP显卡吧~（注，电商促销价格变动较快，请以实际页面显示为准）

荣耀卡皇，极致体验

索泰RTX 2080Ti 玩家力量至尊PGF OC14

开门红价￥9699

（京东白条24期免息）

索泰RTX 20系列非公卡皇，索泰最顶级旗舰显卡，有着最顶尖用料和灯效。RGB背板+1600W色ARGB信仰灯，搭配星舰造型的外观，霸气十足；供电、散热、材质全方位堆足料，性能与外观并驾齐驱。开门红当日凭京东白条可享受24期免息，相当于每天花13.5元即可拥有！

畅玩3A，追求性能

索泰RTX 2070 SUPER 至尊PLUS OC V2

开门红价￥3699

（京东白条6期免息）

索泰RTX 2070 SUPER次旗舰，用料扎实，表现稳定，散热外观极具特色，背板小风扇灯效出类拔萃。京东开门红神车价再加上白条6期免息，你值得拥有。

索泰RTX 2070 SUPER X-GAMING OC V2

开门红价￥3?99

（京东白条3期免息）

作为RTX 2070SUPER 里性价比最高的一款，X-GAMING凭借着五热管三风扇的散热模组，在实机测试中有着超低的烤机温度，白条3期免息，真香。

游戏利器，电竞帧能赢

索泰RTX 2060系列是开启光追的入门级显卡，性价比至上，经济实惠，是想体验光追玩家的首选显卡。在1080P分辨率下，索泰RTX 2060显卡性能足以畅玩各种热门大作。

索泰RTX 2060 SUPER 至尊PLUS OC

开门红价￥2699

（白条3期免息）

同属至尊PLUS系列，用料够足，散热强劲。显卡采用6+2相供电，第二代白金效能用料以及3D-STORM?5热管四风扇散热系统，让游戏运行更冷更静。先进的图灵架构核心，支持“实时光线追踪”“DLSS”黑科技，为你开启游戏新视界。

索泰RTX 2060 SUPER 霹雳版 OC HA

开门红价￥2499

8GB大显存，在1080P分辨率下可以吊打市面几乎所有游戏，且最近新推出的多款大作对于显卡的推荐配置都在RTX 2060级别及以上，如果想玩一些对配置要求比较高游戏，这款显卡还是非常不错的。

索泰RTX 2060 至尊PLUS OC V2

开门红价￥2399

（白条3期免息）

索泰RTX 2060 霹雳版 OC HA

开门红价￥?999

（白条3期免息）

性能至上的超值版本体验光追你值得拥有。3*8CM风扇的设计为显卡散热保驾护航，银黑色外观设计低调内敛，性价比极高！

千元显卡，性价比爆棚

索泰GTX 16系列，图灵架构、GDDR6显存，千元性价比神卡，大部分3A大作都能在1080P下畅玩，多档价位，总有一款适合你。

索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC

开门红价￥1499

（白条3期免息）

历经考验的电竞产品，极高性价比，可以达到畅玩《COD16》大逃杀的基本需求。外观颜值不错，2热管3风扇鳍片散热设计，对于GTX 1660 SUPER这样的低功耗核心来说，散热能力绰绰有余，不用考虑长期满载游戏会温度过高的问题。

索泰GTX 1660 SUPER 毁灭者 HA

开门红价￥1?99

（白条3期免息）

杀手级1660S产品，主打性价比，搭载了两个9CM大风扇，且同样支持PWM自动调速功能，从价格来说对整机预算在4000元内的小伙伴非常友好。如果你是一个对画质稍稍有要求且平时会玩一些单机游戏的小伙伴，相信这款显卡会非常适合你。

索泰GTX 1660 X-GAMING OC HA

开门红价￥1369

千元级电竞利器，静音3风扇散热模块设计，保证显卡工作稳定性；同样采用PWM独立控制的大口径低转速风扇，噪音更低，游戏更投入！

索泰GTX 1660 毁灭者 OC HA

开门红价￥1?99

（白条3期免息）

GTX 1660的双风扇版本，双热管双风扇设计，稳定静音散热，能流畅运行吃鸡，在1080p分辨率下，也能应对市面上大多数游戏，性价比千元神卡！

索泰GTX 1650 SUPER 毁灭者 PA

开门红价￥1099

（白条3期免息）

短小精干小钢炮，释放更多机箱空间。隐蔽工程不缩水，加强散热减少电损耗，经久耐用，更有自信！

索泰GTX 1650-4GD6 毁灭者 OC

活动价￥999

（白条3期免息）

全新升级GDDR6显存的索泰GTX 1650，千元独显，D6更快。延续了毁灭者系列的经典风格，在细节做了一些改进，GDDR6显存带来的是传输速率的显著提升，从而大幅提升了显卡性能，足以应对多数工作/游戏需求。