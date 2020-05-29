32款游戏已确认登陆索尼PS5，最快2020年10月发售

IT之家5月29日消息 根据此前索尼战略会议的透露，新一代游戏主机——索尼PS5将于今年年底前上市。而目前，已经陆续有一些游戏确认将登陆PS5平台，部分游戏同时公布了发售日期，IGN的编辑今日对这些游戏进行了整理，不妨了解一下。

根据整理的游戏列表来看，目前已经有32款游戏确认登陆PS5，其中发售时间最早的是《尘埃5》，将于2020年10月推出。部分游戏将于2020年假日季（可能指圣诞节，与PS5上市时间一致）推出，包括《堡垒之夜》《看门狗》等热门IP在内，IT之家对其中的部分游戏和游戏介绍进行了梳理。

《刺客信条：英灵殿》

开发商：育碧

发售时间：2020年假日季

游戏讲述一个关于名叫艾沃尔的维京人勇士从战斗和荣耀中崛起的故事。玩家在游戏中扮演追求荣耀的传奇维京战士艾沃尔，探索英格兰的黑暗时代，劫掠敌人，发展居民地并培育政治力量。

《尘埃 5》

开发商：Codemasters

发售时间：2020年10月

《尘埃5》为《尘埃》系列续写了新的传奇，并以前所未有的大胆和勇气引领了新世代的竞速类游戏。全新的特性，新的创想以及新的尝试让《尘埃5》成为了越野竞速、风格和文化的标杆，并为玩家提供每场比赛都不同的竞速体验。

《战地 6》

开发商：EA

发售时间：2021年

《量子谬误》

开发商：Teamkill Media

发售时间：2020年内

《彩虹六号：封锁》

开发商：育碧

发售时间：2020-2021年

《堡垒之夜》

开发商：Epic

发售时间：同步发售

《看门狗：军团》

开发商：育碧

发售时间：2020年假日季