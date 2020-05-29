载人龙飞船首飞在即：马斯克信心十足，NASA老专家却忧心忡忡

译者注：随着SpaceX的载人龙飞船一切准备就绪，美国和NASA都将迎来一个全新的航空时代。载人龙飞船不仅让美国再次获得本土运送宇航员的能力，也能够让NASA大大缩减航空成本。虽然马斯克对于此次载人试飞信心十足，但是航天飞机时代的一位专家却表示了自己的担忧。

根据NASA计划，美国宇航员罗伯特·贝恩肯和道格拉斯·赫尔利原定于5月27日乘坐SpaceX制造的龙飞船进入轨道。他们将在轨道上飞行24小时，然后与国际空间站对接。这是NASA自航天飞机2011年退役以来首次尝试从美国本土将宇航员送入轨道。

1981年4月，哥伦比亚号发射升空。

好事多磨，龙飞船发射因天气原因推迟

由于天气原因，NASA最终取消了龙飞船的发射计划，并将发射时间调整为周日（30日）下午。如果SpaceX的龙飞船在肯尼迪航天中心发射成功，将使美国重新获得载人航天的能力。

9年来，NASA一直在俄罗斯的联盟号太空船上为宇航员购买船票，而且每个座位的费用高达9000万美元。虽然对于NASA来说龙飞船也是租用的，但与以往不同的是，龙飞船的拥有者是美国本土企业，而且NASA支付了30亿美元的研发费用。此次发射任务，NASA为每位宇航员支付了约5500万美元。

龙飞船能够为NASA节省运送宇航员的成本。

马斯克：功归你们，过归我

在载人发射任务前，作为本次发射任务的总工程师，马斯克接受了媒体的采访。马斯克表示：“我是项目总工程师，如果此次发射一切顺利，那都是SpaceX和NASA团队的功劳，但如果出了问题，那就是我的错。”

马斯克声称自己要对龙飞船里的宇航员们负责，而且见到宇航员的家人让这种感觉尤为强烈。在发射任务前，他已经告诉了两名宇航员的家人，SpaceX做了力所能及的一切来确保他们的亲人能够安全归来。在说到这些话语时，马斯克甚至一度出现了哽咽。

马斯克与宇航员贝恩肯。

马斯克对于此次载人飞行信心十足

马斯克在接受CBS（哥伦比亚广播公司）采访时表示，宇航员的安全是SpaceX团队在执行任务期间 “唯一的优先事项”。他还表示，虽然这项任务的某些方面让他彻夜难眠，但他对公司的技术和任务的安全性非常有信心。他说，“龙飞船已经经过了成千上万次的测试和评估，猎鹰9号也是一枚经过充分验证的火箭。”

载人龙飞船设计的是自动驾驶，但是也配备了手动操控系统，可以让宇航员根据实际情况进行手动调整。龙飞船没有配备逃逸塔，而是在飞船外面装了8个反推火箭，可以产生56吨推力，一旦发生危险会利用推力把飞船带离火箭。

SpaceX的宇航服完全是量身定做，不仅外形科幻而且十分轻便，当然安全性也毫无问题。马斯克称，这款宇航服耗时近4年，他也亲自参与了宇航服的设计，而且SpaceX专门聘请了《神奇四侠》、《复仇者联盟》等电影的服装设计师何塞·费尔南德斯为其设计了原型。

贝恩肯和赫尔利身上的宇航服都是量身定做的。

这款宇航服的头盔和关节过渡段均经过特殊设计，可在舱内失压时进行良好密闭并充气保压，充分体现了马斯克“保证宇航员生命安全”的承诺。马斯克也希望这款宇航服能够激发孩子们的航天梦。

失败风险是死亡风险的4.5倍

NASA对商业内幕网称，它估计这次载人飞行有1/276的几率是致命的，有1/60的几率因某个问题导致任务失败，但不会导致机组人员死亡。因此，这次任务失败的风险被认为是机组人员伤亡风险的4.5倍。

这在一定程度源于SpaceX先进的紧急逃离系统。今年1月的一次演示证明，该系统可以让龙飞船及时飞离在劫难逃的猎鹰火箭。SpaceX还试图努力减少太空垃圾、小行星和彗星尘埃以及其它碎片可能对任务造成的风险。

贝恩肯和赫尔利也接受了NASA和SpaceX推算的风险。贝恩肯称：“我们对于这个风险度比较满意。”他和赫尔利与SpaceX在龙飞船项目上合作了大约5年，他们对任务可能失败的方式有更多的了解，这是以往任何宇航员都不具备的优势条件。

贝恩肯和赫尔利表示接受此次的发射风险。

对任务失败几率的估计是基于真实飞行数据的计算机模拟。对于猎鹰9号火箭，SpaceX公司已经发射了数十次，SpaceX还完成了新载人龙飞船的无人飞行测试和大约20次货运龙飞船的无人飞行测试。所以测试产生的数据可以输入模拟系统中。

扒一下龙飞船的“黑暗史”

早在2014年，SpaceX就已经获得了NASA的合同，该公司最初表示，它将会在2017年之前交付一艘可正常运作的载人飞船，然而这艘载人飞船却迟迟未能交付。去年3月，SpaceX利用载人龙飞船完成了一次国际空间站的无人飞行任务，SpaceX随即计划在去年7月份发射载人任务。

但在4月份，龙飞船在引擎测试时发生爆炸，SpaceX和NASA不得不推迟了首次载人任务。有消息称，SpaceX去年4月曾在美国内华达州的一座湖中，进行了飞船返回地球的降落伞开伞试验，但是结果难以令人满意。如果降落伞出现意外，将无法让龙飞船和内部宇航员安全返回地面。

NASA局长吉姆·布里登斯汀对马斯克和SpaceX毫不留情的进行了打脸，他表示SpaceX发生的爆炸事件，铁定让载人飞行往后推迟。这位局长表示，尽管SpaceX坚持龙飞船可能在19年年底前进行一次载人试飞，但毫无疑问时间表会改变。果不其然，载人飞行再一次被推迟到2020年。

载人龙飞船的试飞遭遇多次推迟。

航天飞机时代任务控制员：试飞前需要进行灾难模拟

詹姆斯·奥伯格是航天飞机时代NASA的任务控制员，他密切关注着龙飞船的发展。他十分担心NASA和SpaceX团队在开发、建造和测试龙飞船方面经验不足。

奥伯格说:“上次从美国土地上发射载人飞船还是在2011年，9年的漫长间隔会对其造成很大的影响。此外，我们距离美国首次发射载人飞船已经过去了近40年，这个时间间隔对于即将到来的发射可能更为重要，而且首次尝试总是需要进行特别的准备。”

奥伯格回忆道:“在航天飞机发射之前，我和升空团队在控制台前做着紧张的准备。除了担任航天飞机辅助推进系统的系统专家，技术作家的工作经验让我被选为一个特别团队的记录秘书，这个团队的职责就是提前考虑所有需要紧急响应的潜在飞行故障。每一场讨论都被完整地记录下来，供所有团队成员思考。”

奥伯格称：“我们必须尽可能多的预想飞机可能发生的紧急情况，而且必须找到检测它们的方法，并开发和验证专用仪器。我们也必须在计算机模拟中详细规定并验证允许的决策时间。飞行人员和地面救援人员都需要训练，然后在一场模拟灾难中进行测试。所以我们总是在想象着灾难的发生，然后进行学习和练习。”

航天飞机控制台。

奥伯格：NASA和SpaceX经验不足

奥伯格强调:“这样做也无法保证获得成功。对于1981年的航天飞机来说，从理论到实践的飞跃是惊人的，因为航天飞机从来没有被设计成无人操控的方式。它第一次进入轨道时，必须有宇航员在上面。这是前所未有的飞跃。”

奥伯格称，水星号、双子座号、阿波罗指挥模块和登月模块等早期载人飞船，都进行了无人试航。SpaceX公司的载人龙飞船和猎鹰9号火箭也经历过类似的试飞。波音公司的星际线飞船也经历了这样的审查，但却在最近的轨道测试飞行中出现了两大系统故障，因此需要进行复测。

奥伯格称，“在所有的载人宇宙飞船中，只有航天飞机与众不同而且更加危险。事后看来，我们几乎没有足够的技术，多次在近乎灾难的情况下侥幸逃生，其中一些我们甚至是在着陆后很久才知道。”

载人龙飞船与猎鹰9号火箭矗立在肯尼迪航天中心的发射台上。

奥伯格称:“这些准备仍然无法降低龙飞船试飞面临的挑战。航天飞机是由NASA的承包商团队开发的，他们在以前的项目中都有丰富经验，但猎鹰号并没有这些经验丰富的专家的帮助。”

奥伯格称，“一个经验丰富的团队，比如1981年NASA的航天飞机团队，20世纪50年代液体燃料火箭技术和宇航工程师沃纳·冯·布劳恩团队，或者60年代苏联火箭设计师谢尔盖·科洛列夫的团队，他们都是从失败和成功中学到了东西，能够对问题做出明智判断。”

奥伯格称，“经验是一个比知识定义和公式更关键的因素。经验能够创造一种直觉，不仅能让人看到有什么问题，还能想象到应该是什么样子。他们擅长的不是创造答案，而是提出问题。SpaceX的团队应该吸收这种洞察力，并且学会运用这种智慧。虽然他们积极的状态和对挫折的正确反映令人鼓舞，但龙飞船的载人飞行仍然会让我感到担忧。”