因iPhone“计划报废”被意大利罚款1000万欧元，苹果上诉失败

IT之家5月30日消息 因软件更新导致的iPhone速度变慢，意大利在2018年对苹果罚款1000万欧元，近期法院驳回了苹果的上诉。

2018年10月，意大利反垄断监管机构Autorit Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)在调查了有关设备运行速度变慢的投诉后，向苹果公司开出了罚单，当时该指控的对象还有三星。

苹果公司的1000万欧元罚款由两部分组成。第一笔500万欧元与对三星征收的罚款相同，但苹果还有第二笔500万欧元的罚款，原因是没有向用户提供如何正确维护或更换iPhone电池的建议。

苹果试图对判决提出上诉，但被拉齐奥地区行政法院驳回。苹果在诉状中提出了一些反对的地方，包括声称法院没有对所称的故意降速进行足够的技术测试、缺乏证据、对事实的歪曲、调查人员的逻辑严重错误等问题。

尽管苹果公司提出了抗议，但法院认为，监管部门认为与电池使用和老化相关的信息本应提供给消费者，这个想法是正确的。法院还驳回了苹果对监管机构在调查和起诉中的做法的上诉，最终驳回了苹果公司的整体上诉。

作为裁决的一部分，苹果公司还需支付上诉判决的费用，金额为7000欧元。

IT之家了解到，在“降速门”被发现后，苹果公司进行了道歉，并推出了一个计划，将超出保修期的电池更换费用暂时从79美元降至29美元，然后在后来的软件更新中增加了电池健康功能。