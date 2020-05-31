SpaceX首次载人飞行发射成功，飞往国际空间站

北京时间5月31日凌晨消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下太空探索技术公司SpaceX今日首次发射载人“龙飞船”，成功地将两名美国宇航员送入轨道，开启了商业航天的新纪元。

美国东部时间5月30日下午3点22分（北京时间5月31日凌晨3点22分），一枚SpaceX“猎鹰9号”火箭在美国国家航空航天局（NASA）肯尼迪航天中心39A发射台发射升空，将SpaceX的“龙飞船”太空舱送入轨道。

此次发射拉开了SpaceX具有里程碑意义的“Demo-2”任务的序幕，即将NASA宇航员鲍勃·贝肯（Bob Behnken）和道格·赫利（Doug Hurley）送往国际空间站（ISS）。DEMO-2意味着缺席近十年的轨道载人航天重返美国，也标志着太空探索新纪元的开始，还是一个由商业公司领导的新纪元。

赫利通过无线电告诉SpaceX的发射控制系统：“太不可思议了。我要感谢所有相关的辛勤工作，并感谢这一次伟大的太空之旅。”

除了将两名宇航员成功送入轨道，猎鹰9号火箭的第一级还顺利降落在SpaceX的无人船上。事实上，今天的发射原计划在本周三进行，但由于天气原因而被迫取消。

长达近10年的发射之旅

2011年7月21日，亚特兰蒂斯号（Atlantis）航天飞机最后一次降落，结束了NASA航天飞机机队长达30年的传奇生涯。几十年来，有翼的轨道器一直是NASA的主力。航天飞机于1981年首次飞行，并一直服务到2011年，帮助建造了国际空间站，并发射了哈勃太空望远镜等关键卫星。

2010年，NASA向后航天飞机时代的未来迈出了一大步，即依靠私营公司运送机组人员往返地球轨道，并开始授予合同，以鼓励私营企业发展太空业务。

2014年，SpaceX和波音公司成为这场竞争的获胜者，获得了总价值68亿美元的合同，以完成他们的航天器工作，并各自向国际空间站运送六名人员执行任务。一旦投入使用，他们的飞行器（SpaceX的龙飞船和波音的CST-100 Starliner）将成为NASA将宇航员运送到地球轨道的主要工具。

自从最后一次航天飞机飞行降落以来，美国的宇航员都搭乘了俄罗斯“联盟号”宇宙飞船前往太空。而如今，这一近10年的中断即将结束。

Demo-2是NASA完全验证“龙飞船”和“猎鹰9号”用于载人航天之前的最后一次测试。一旦发生成功，SpaceX就可以开始定期运送宇航员往返空间站。

这一次的发射选在肯迪尼航天中心39A发射台，即阿波罗11号宇航员在1969年登月的地方。在135次的航天飞机发射中，有82次也是在这里进行的。

Demo-2发射细节

贝肯和赫利在今天发射前大约3小时到达了发射台。他们乘坐的是一辆白色的特斯拉Model X电动汽车，上面装饰着NASA为发射而复活的旧的“worm”标志，让这次行程显得很有气派。

到达发射台后，宇航员乘坐电梯来到离地面约265英尺（约合81米）的机组人员通道臂，然后爬进了太空舱。经过一系列的系统检查后，贝肯和赫利穿上了“龙飞船”的中止系统，这是一个重要的安全部件。

这是从1986年”挑战者号“航天飞机失事中学到的教训之一，即所有未来的载人飞行器都应该配备紧急逃生系统，而这是航天飞机所没有的。

虽然飞行中的异常情况很少见，但NASA需要确保，如果SpaceX的”猎鹰9号“火箭出现问题，宇航员仍会被安全带回家。因此，SpaceX在今年1月的一次关键飞行测试中展示了该系统，该测试故意摧毁了一枚猎鹰9号火箭。

SpaceX在今天发射前45分钟开始用过冷液氧和煤油为Demo-2的”猎鹰9号“加注燃料。倒计时归零后，“龙飞船”踏上了有史以来第二次前往国际空间站的道路。（第一次是2019年3月，为Demo-1无人试飞。）

贝肯和赫利大约需要19个小时才能达到空间站。在此期间，宇航员将测试“龙飞船”的机载系统，收集数据，以便NASA能够证明该航天器可以搭载人类。“龙飞船”是完全自动驾驶的，可以在没有任何人为干预的情况下飞行。但是，它有一个完整的控制面板，宇航员将使用它来测试手动控制模式。

贝肯和赫利预计将于美国东部时间5月31日上午10点29分（北京时间5月31日晚上10点29分）抵达空间站，他们将在那里停留1~4个月。

具体的停留时间，取决于几个因素，包括飞船的太阳能电池板，以及下一次载人任务的时间。NASA局长吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）估计，“龙飞船”的首次运营任务“Crew-1”有可能在今年8月底发射。

Crew-1将运载三名NASA宇航员，维克多·格洛弗（Victor Glover）、迈克·霍普金斯（Mike Hopkins）和山农·沃克（Shannon Walker），以及一名日本宇航员Soichi Noguchi。