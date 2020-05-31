比亚迪“芯制造” LED 车灯正式下线

IT之家5月31日消息 比亚迪光微电子官方近期宣布，比亚迪“芯智造”车灯在湖南省衡阳市松木经开区比亚迪智能制造产业园正式下线。

IT之家获悉，比亚迪“芯智造”车灯生产基地于2019年6月签约，总投资10亿元，建设厂房8万平米，年产LED车灯40万付，拥有注塑、喷涂、真空镀膜、装配四大工艺，配备领先的集中供料系统、能耗监测系统、MES制造执行系统、AGV系统等。

比亚迪“芯智造”车灯生产线，配备全球领先的智能化设备和工艺技术。注塑车间采用行业领先品牌，面罩类注塑成型周期缩短50%左右。整个注塑车间采用集中供料系统，以及机械手集中分拣，实现无人化操作。

注塑喷涂一体化产线，采用机械手操作，生产效率提升90%以上，全工艺流程仅需2人。同时，采用领先干式喷法，无污水，废气处理采用行业内最先进的RTO处理装置，更加环保。

真空镀膜采用双蒸双镀工艺，并且通过先进传感器实时监控模厚，确保品质可靠，生产效率提升约60%。

自动化装配产线，采用机械手+工控一体机方案，生产效率提升50%的同时实现真正的无纸化办公。

比亚迪“芯智造”车灯工厂配备了领先的数字化系统——能耗监测系统、MES制造执行系统、AGV系统等。

能耗监测系统可实时监控各区域能耗，最大优化用电效率，实现节能20%以上。

MES制造执行系统，结合贯穿生产全过程的物联网技术和监控技术，实现生产信息、设备信息、工艺信息、质量信息可视化，通过对制造信息的高度整合，实现数据的精准分析。

比亚迪“芯智造”车灯工厂于2003年开始汽车前后大灯、室内照明灯、氛围灯、LED模组、驱动模块以及外后视镜等产品的设计制造。产品经历了由传统汽车灯具到智能灯具的转变，如ADB矩阵像素大灯、多色律动氛围灯，人机交互式前后灯具的批量量产，其中车载光源实现了从传统灯泡到自主研发车规级LED的批量量产。