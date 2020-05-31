6.1红包双双加码：京东全品超级秒杀，天猫0点狂欢开启

今年的电商618已经拉开大幕，其中又以天猫和京东的优惠力度最为突出，本文整理了2020年京东和天猫618活动红包玩法，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包：点此领取

• 天猫超级红包：点此领取

6月1日，京东京享红包第一次加码，全品类超级秒杀日，0点疯抢半价，1点预售付尾款，此外，家电开门红抢每满300减40元头号京贴/爆品享至高24期免息、运动鞋服年中盛典领券每满300减60元、家装建材爆款低至5折/最高24期免息、美妆狂欢购爆款低至5折。

与此同时，6月1日天猫超级红包迎来第二次加码，0点超级秒杀，首小时抢半价，1点预售付尾款，叠加购物津贴每满300减40元，加码40亿消费券狂欢。

1、京东京享红包

5月29日18点正式开抢，可随机获得618元、80元、61.8元、6.18元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包。

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的红包（可视为不可提现的“现金”），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

• 活动时间

红包领取时间：5月29日 18:00 - 6月19日 23:59

红包使用时间：5月29日 00:00 - 6月21日 23:59（过期红包失效）

• 红包加码日

6月1日和6月18日为红包加码日，大几率会抽到大面额红包，这两天一定要领！

• 京东618福利放送

会场 优惠力度 主会场 每日一个主题、疯抢优惠神券 京东超市 满199减100 京喜拼购 1元包邮，抢百万红包 超嗨预售 抢买1送1，付1元抵1000元 电脑数码 至高24期免息，价保30天 手机狂欢

抢2020元神券，至高24期免息 音频热卖 抢5折神券，最高24期免息 品质家电 至高24期免息，以旧换新9.5折

潮流小电 领券满299减30/满599减60 品质居家 领券家具9折/建材满999减200 京东国际 低至5折、满299减100

运动户外 每满300减40元

健康会场 6.18元抢好物，部分低至3件7折 服饰鞋包 不止5折、定金膨胀不止5倍 王牌直播 看直播瓜分3亿京豆

京东汽车 车品5折购，每满200减20 图书文娱 自营图书每满100减50 美妆护肤 预售抢买1送1，爆款低至5折 京选礼盒 预售10元抵300元 拍拍二手 iPhone X低至3399元

国际奢品 预售定金80倍膨胀，爆款低至3折 时令生鲜 领券满200减20

京东智能 0元抽智能影音套装

京东京造 领券满199减60/满399减120 京东旅行 酒店预售10元抵60元

2、天猫超级红包

5月29日0时起，2020年天猫618理想生活狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高618元、每日三次，另外还有订阅、签到、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备618剁手的朋友千万不要错过。

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！

• 领取时间

5月29日 00:00:00 - 6月20日 23:59:50

• 使用时间

1、6月1日 至 6月12日（ 5月29日 - 6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 至 6月20日（6月13日 - 6月20日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

• 红包面额

最大面额618元，其他以实际到账为准。

• 其他玩法

点此查看超级红包订阅、签到、分享开宝箱等玩法。

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