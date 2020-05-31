6.1红包双双加码：京东全品超级秒杀，天猫0点狂欢开启

今年的电商618已经拉开大幕，其中又以天猫和京东的优惠力度最为突出，本文整理了2020年京东和天猫618活动红包玩法，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。
• 京东京享红包：点此领取
• 天猫超级红包：点此领取
6月1日，京东京享红包第一次加码，全品类超级秒杀日，0点疯抢半价，1点预售付尾款，此外，家电开门红抢每满300减40元头号京贴/爆品享至高24期免息、运动鞋服年中盛典领券每满300减60元、家装建材爆款低至5折/最高24期免息、美妆狂欢购爆款低至5折。
与此同时，6月1日天猫超级红包迎来第二次加码，0点超级秒杀，首小时抢半价，1点预售付尾款，叠加购物津贴每满300减40元，加码40亿消费券狂欢。
1、京东京享红包
5月29日18点正式开抢，可随机获得618元、80元、61.8元、6.18元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包。
京享红包是一种仅限在京东内购物使用的红包（可视为不可提现的“现金”），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。
• 活动时间
红包领取时间：5月29日 18:00 - 6月19日 23:59
红包使用时间：5月29日 00:00 - 6月21日 23:59（过期红包失效）
• 红包加码日
6月1日和6月18日为红包加码日，大几率会抽到大面额红包，这两天一定要领！
• 京东618福利放送
|会场
|优惠力度
|主会场
|每日一个主题、疯抢优惠神券
|京东超市
|满199减100
|京喜拼购
|1元包邮，抢百万红包
|超嗨预售
|抢买1送1，付1元抵1000元
|电脑数码
|至高24期免息，价保30天
|手机狂欢
|抢2020元神券，至高24期免息
|音频热卖
|抢5折神券，最高24期免息
|品质家电
|至高24期免息，以旧换新9.5折
|潮流小电
|领券满299减30/满599减60
|品质居家
|领券家具9折/建材满999减200
|京东国际
|低至5折、满299减100
|运动户外
|每满300减40元
|健康会场
|6.18元抢好物，部分低至3件7折
|服饰鞋包
|不止5折、定金膨胀不止5倍
|王牌直播
|看直播瓜分3亿京豆
|京东汽车
|车品5折购，每满200减20
|图书文娱
|自营图书每满100减50
|美妆护肤
|预售抢买1送1，爆款低至5折
|京选礼盒
|预售10元抵300元
|拍拍二手
|iPhone X低至3399元
|国际奢品
|预售定金80倍膨胀，爆款低至3折
|时令生鲜
|领券满200减20
|京东智能
|0元抽智能影音套装
|京东京造
|领券满199减60/满399减120
|京东旅行
|酒店预售10元抵60元
2、天猫超级红包
5月29日0时起，2020年天猫618理想生活狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高618元、每日三次，另外还有订阅、签到、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备618剁手的朋友千万不要错过。
IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！
• 领取时间
5月29日 00:00:00 - 6月20日 23:59:50
• 使用时间
1、6月1日 至 6月12日（ 5月29日 - 6月12日获得的红包可用）
2、6月16日 至 6月20日（6月13日 - 6月20日获得的红包可用）
抽奖次数：最高每个用户3次/日。
• 红包面额
最大面额618元，其他以实际到账为准。
• 其他玩法
点此查看超级红包订阅、签到、分享开宝箱等玩法。