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6.1红包双双加码：京东全品超级秒杀，天猫0点狂欢开启

2020/5/31 21:45:00来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

今年的电商618已经拉开大幕，其中又以天猫和京东的优惠力度最为突出，本文整理了2020年京东和天猫618活动红包玩法，希望能在大家尽情剁手的同时帮你省下一大笔银子。

• 京东京享红包：点此领取

• 天猫超级红包：点此领取

6月1日，京东京享红包第一次加码，全品类超级秒杀日，0点疯抢半价，1点预售付尾款，此外，家电开门红抢每满300减40元头号京贴/爆品享至高24期免息、运动鞋服年中盛典领券每满300减60元、家装建材爆款低至5折/最高24期免息、美妆狂欢购爆款低至5折。

与此同时，6月1日天猫超级红包迎来第二次加码，0点超级秒杀，首小时抢半价，1点预售付尾款，叠加购物津贴每满300减40元，加码40亿消费券狂欢。

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1、京东京享红包

5月29日18点正式开抢，可随机获得618元、80元、61.8元、6.18元等面额红包，京享红包可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，每天抽3次：点此领红包

京享红包是一种仅限在京东内购物使用的红包（可视为不可提现的“现金”），无门槛全品类全平台可使用，可与任何优惠（例如东券、京券、 京豆等）叠加使用，同时红包自身也可以叠加使用。

 活动时间

红包领取时间：5月29日 18:00 - 6月19日 23:59

红包使用时间：5月29日 00:00 - 6月21日 23:59（过期红包失效）

 红包加码日

6月1日和6月18日为红包加码日，大几率会抽到大面额红包，这两天一定要领！

• 京东618福利放送

会场优惠力度
主会场每日一个主题、疯抢优惠神券
京东超市满199减100
京喜拼购1元包邮，抢百万红包
超嗨预售抢买1送1，付1元抵1000元
电脑数码至高24期免息，价保30天
手机狂欢
抢2020元神券，至高24期免息
音频热卖抢5折神券，最高24期免息
品质家电至高24期免息，以旧换新9.5折
潮流小电领券满299减30/满599减60
品质居家领券家具9折/建材满999减200
京东国际低至5折、满299减100
运动户外每满300减40元
健康会场6.18元抢好物，部分低至3件7折
服饰鞋包不止5折、定金膨胀不止5倍
王牌直播看直播瓜分3亿京豆
京东汽车车品5折购，每满200减20
图书文娱自营图书每满100减50
美妆护肤预售抢买1送1，爆款低至5折
京选礼盒预售10元抵300元
拍拍二手iPhone X低至3399元
国际奢品预售定金80倍膨胀，爆款低至3折
时令生鲜领券满200减20
京东智能0元抽智能影音套装
京东京造领券满199减60/满399减120
京东旅行酒店预售10元抵60元

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2、天猫超级红包

5月29日0时起，2020年天猫618理想生活狂欢季超级红包（点此领取）全面降临，数亿红包、最高618元、每日三次，另外还有订阅、签到、分享开宝箱等玩法可增加红包领取次数，累计可领次数60+，准备618剁手的朋友千万不要错过。

IT之家&辣品专享密令：打开淘宝App，搜索“之家密令红包”（注：不含引号），亦可参与618天猫亿万红包的抽取！

• 领取时间

5月29日 00:00:00 - 6月20日 23:59:50

• 使用时间

1、6月1日 至 6月12日（ 5月29日 - 6月12日获得的红包可用）

2、6月16日 至 6月20日（6月13日 - 6月20日获得的红包可用）

抽奖次数：最高每个用户3次/日。

• 红包面额

最大面额618元，其他以实际到账为准。

• 其他玩法

点此查看超级红包订阅、签到、分享开宝箱等玩法。

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关键词：618京东618天猫618

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