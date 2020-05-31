魅族发布618攻略：魅族17 12期免息，航母限定版明日开售

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IT之家5月31日消息 今天上午，魅族17发布了618狂欢购攻略，6 月 1 日开门红，购买魅族17享12 期免息，日供 10.1 元起；魅族 17 航母限定版，6月1日当天 10:00 开售，8+256GB售价4299元。
IT之家了解到，在6 月 1 日当天，魅族商城还与魅族天猫、京东、苏宁易购官方旗舰店还准备了大量福利活动：618 元神券、手机秒杀、1 元试用、以旧换新、配件分期等。另外，魅族 17 《王牌战士》京东定制礼盒正在京东预约。
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