1599 元至 2399 元，Redmi 10X 正式开售：搭载天玑 820

IT之家6月1日消息 5月26日下午，Redmi举行新品发布会，将发布Redmi 10X手机，搭载了联发科天玑820。X系列主打“新锐科技，源于内芯”。

Redmi 10X手机 6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1799元，8GB+128GB售价2099元，8GB+256GB售价2399元。现在开启预售，6月1日0点正式开售。

Redmi 10X 5G亮点包括： ①首发天玑820，最强中高端处理器 ②首批双5G待机，智能切卡全程5G高速在线 ④三星 AMOLED 屏幕，万象息屏 ⑤4520mAh大电量，线性马达，防尘防泼溅

官方介绍，Redmi 10X全球首发天玑820，可能是2020年最强中高端处理器，由Redmi & MediaTek深度合作优化。Redmi 10X内置4520mAh电池，支持22.5W快充；Redmi 10X Pro则支持33W疾速闪充。

Redmi 10X拥有强悍的游戏配置，系统级响应速度优化，触控超灵敏。优秀的液冷散热系统，打游戏时均匀散热，流畅不卡顿，你喜欢的主流3D大型游戏，全部满帧运行。

IT之家获悉，Redmi 10X是全球首批双5G待机，两张5G卡随时智能切换，全程5G高速在线。针对高铁、电梯等5G痛点场景进行专项优化，超强信号超低功耗，无论在哪，5G高清通话不断线！

Redmi 10X全曲面机身纤薄中框，磨砂与高光的完美融合，小巧Mini水滴屏，轻薄手感更出色 ，四款配色深海蓝、凝夜紫、胧月金、星露白。

Redmi 10X采用三星AMOLED屏幕，支持屏幕指纹解锁，省电护眼且酷酷的深色模式，风格百变的万象息屏+超级壁纸+个性签名。

Redmi 10X支持流光相机，可以拍行云流水和创意光绘，也可以拍霓光夜幕和浪漫星轨，智能识别拍照场景的AI水印遇上魔幻现实的特效滤镜 AI算法的融入让每次拍照变得更有趣。

Redmi 10X Pro最高支持3倍光学变焦、30倍数码变焦、OIS四轴光学防抖。Redmi 10X Pro包括800万像素3倍光学变焦，800万像素超广角镜头，4800万像素超清主摄，500万微距镜头。

全新MIUI12 带来更贴心安全的隐私守护，多功能NFC手机变身公交卡、门禁卡、银行卡、车钥匙。找不到遥控器时，神奇的红外功能让你烦恼全消。

Redmi 10X拥有旗舰级品质保证 不仅自带手机隐形“雨衣”加厚纳米涂层,还有“I/O口密封硅胶圈”，巧妙的隔绝灰尘 。双面康宁GG5玻璃，助你大胆自我超越，耐磨耐划防尘防泼溅。