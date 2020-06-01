Zoom计划为付费用户提供更强加密服务

北京时间6月1日早间消息，据外媒报道，视频会议软件提供商Zoom公司的一名官员在上周五表示，Zoom计划为学校等付费客户提供更强大的视频会议加密服务，但是这一计划并不涵盖其免费用户。

由于疫情的爆发，很多人不得不在家中工作和学习，这导致Zoom的业务在短时间内迎来了巨大的增长。上周五，Zoom公司安全顾问阿莱克斯·斯塔莫斯（Alex Stamos）证实了他们将升级加密方法的消息。

斯塔莫斯在接受采访的时候表示，这一计划依然存在变数，目前尚未完全确定哪些非营利机构或用户可能会有资格使用这种更加安全的视频会议。

斯塔莫斯表示，对每一次视频会议都进行全面的加密，将使Zoom的安全团队无法将自己设为会议参与者，进而无法对不当使用行为进行实时处理。

使用这种端对端加密之后，除了会议参与方和他们的设备之外，没有第三方可以看到和听到会议内容，而且它还将把那些通过电话接入会议的人排除在外。

从商业的角度来说，免费为用户提供复杂、成本高昂的服务，企业很难赚到钱。Facebook也计划为Messenger用户提供完整加密保护，但是他们的其他业务可以为公司带来大量的营收。

斯塔莫斯和另一位知情人士透露，Zoom还在接受美国联邦贸易委员会（FTC）的审查，因为Zoom此前对其加密技术的宣传涉嫌虚假和夸大宣传。