里程碑！SpaceX载人龙飞船宇航员进入空间站，太空之旅前半段完成

6月1日消息，据外媒报道，美国当地时间周日，SpaceX载人龙飞船成功与国际空间站对接，将美国宇航局（NASA）两名宇航员送上了轨道前哨，他们的到来标志着SpaceX首次载人任务取得了又一个重要里程碑。

现在，载人龙飞船上的宇航员鲍勃·本肯(Bob Behnken)和道格·赫尔利(Doug Hurley)将开始在国际空间站长时间停留，最长可能驻留4个月。他们将加入已经驻留空间站的三名宇航员行列，包括NASA宇航员克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）和俄罗斯宇航员阿纳托利·伊万尼辛（Anatoly Ivanishin）及伊万·瓦格纳（Ivan Vagner）。

赫尔利在对接完成后表示：“自从上次美国飞船与国际空间站对接以来，能够参与这项长达九年的努力让我倍感荣幸。我们必须向SpaceX、霍桑以及肯尼迪航天中心的人们表示祝贺，他们在过去几年中为实现这一目标做出了令人难以置信的努力，怎么称赞他们都不为过。”

载人龙飞船与国际空间站的对接展示了SpaceX太空舱的最大特点之一，即其拥有全自动对接系统。它被设计成自动接近国际空间站，并可与标准化的对接端口锁定，不需要宇航员干预。SpaceX去年成功展示了这一能力，当时该公司向空间站发送了无人版载人龙飞船。但这一次，该公司需要证明其航天器可以在载人情况下实现对接。

这种自动对接能力对载人龙飞船来说是一次重大升级，该太空舱的前身货运龙飞船在向国际空间站运送补给和食物时尚不具备这种能力。对于所有这些货运任务，国际空间站上的宇航员必须使用空间站的机械臂抓住正在接近的货运飞船，并将其带到对接端口。这项技术被称为“靠泊”，它需要国际空间站上的宇航员做大量的工作。而当载人龙飞船到达时，其自动对接能力应该有助于让宇航员腾出更多时间做其他事情。

载人龙飞船上的宇航员仍然有能力在必要时接管该航天器，对其进行手动控制。事实上，本肯和赫尔利在太空中尝试了某些手动飞行功能，包括在发射后和在接近空间站的过程中。手动驾驶需要与载人龙飞船时尚的内部触摸屏显示器进行交互。SpaceX的加压太空服手套与触摸屏兼容，如果需要，宇航员可以在穿上太空服时与屏幕互动。

当载人龙飞船到达距离国际空间站220米的地方时，赫尔利在自动对接系统接管之前展示了他可以在戴着手套的情况下驾驶航天器。当飞船缓缓驶向国际空间站时，可以从空间站的摄像机中看到太空舱微小推进器产生的羽流。

在对接之前，载人龙飞船围绕地球轨道飞行了大约19个小时。进入轨道后，本肯和赫尔利宣布他们已将载人龙飞船命名为“奋进号”（Endeavour）。赫尔利在发射到太空后中说：“我们选择奋进号为其命名有几个原因：第一，自2011年航天飞机计划结束以来，NASA、SpaceX和美国始终在进行这项令人难以置信的努力。第二，对本肯和我来说这个名字更具个人意义，我们都曾乘坐奋进号航天飞机进行首次飞行，继承这个名字对我们来说意义重大。”

在太空之旅期间，本肯和赫尔利在接近国际空间站之前睡了一觉，以便更好地了解在载人龙飞船上休息的感觉。事实证明，这是个打盹的舒适之所。本肯在抵达国际空间站之前称：“我们昨晚睡了个好觉，这让我们感到很惊讶，载人龙飞船比航天飞机安静一点儿，更环保一些。”载人龙飞船还配备了太空厕所，以解决他们的燃眉之急。

对接发生在美国东部时间周日上午10点29分左右，本肯和赫尔利离开飞船之前等待了一段时间。两位宇航员在美国东部时间下午12点45分左右打开舱门。大约30分钟后，驻留在空间站上的宇航员为他们举行了小型欢迎仪式。

现在本肯和赫尔利已经抵达国际空间站，还不清楚他们什么时候返回地球。预计两人将在国际空间站停留6至16周，这完全取决于NASA希望他们在上面做多少工作。在某个时候，NASA将决定何时让他们返回。届时，本肯和赫尔利将重新登上载人龙飞船，向地球俯冲。

载人龙飞船配备了隔热板，以保护宇航员免受穿越地球大气层的高温影响。飞船还配备了四个降落伞，旨在帮助其轻轻地溅落到大西洋中，在那里他们将被SpaceX的回收船找回。这段紧张的旅程将是NASA“商业宇航员”计划的一部分，这将是对载人龙飞船的最后一次考验。商业宇航员计划是指用私人航天器运送NASA宇航员往返国际空间站。

目前，SpaceX和载人龙飞船都得到了喘息之机，因为这项关键测试任务的前半部分已经完成。宇航员将对停靠在国际空间站的载人龙飞船进行检查，但它大多会保持静止状态，就像停放在许多地方的汽车那样。当本肯和赫尔利决定返回地球的时候，所有的目光都将再次聚焦在载人龙飞船身上。