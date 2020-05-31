从大男孩到托起美国载人航天，马斯克凭什么？

钢铁侠的火星梦又近了一步，只有 18 岁的 SpaceX 完成了“成人礼”。

美国东部时间周六下午 3 点 22 分，北京时间周日凌晨 3 点 22 分，美国商业航空一飞冲天。这是人类首次由私人公司操刀，将宇航员送入太空。

美国小马哥的一小步，就是人类的一大步，如果说 2011 年亚特兰蒂斯号的谢幕宣告美国 30 年航天时代的终结，如今的SpaceX 则为美国航天开启了新的纪元。

好在三天前天气原因的推迟和一天前原型机的爆炸没有影响了这次世人瞩目的任务。

何为载人龙飞船？

载人龙飞船是 SpaceX 公司向国际空间站运送货物的龙飞船升级版，龙飞船是一种无人驾驶航天器，从 2012 年以来一直为 NASA 向国际空间站运送补给物资。

但马斯克的 SpaceX，可不仅仅是为了做货运公司的，“钢铁侠”志在送人上天。

载人龙飞船这次搭载于同样出自马斯克之手的猎鹰 9 号火箭推射升空，厉害的是，这两种运载工具都是可以重复使用的。

而且，与执行货运任务的龙飞船有所不同，载人龙飞船增加了一个紧急中止系统，用于在发射过程中出现紧急情况时将飞船与火箭分离。

▲鲍勃·贝恩肯和道格·赫尔利

这次任务是由两位大名鼎鼎的 NASA 宇航员鲍勃·贝恩肯和道格·赫尔利执行，现年 49 岁的贝恩肯曾两次乘坐航天飞机前往国际空间站，他已经进行了 6 次太空行走，在太空停留时间超过 29 天。

53 岁的赫尔利是美国海军陆战队退役上校，2000 年加入 NASA 宇航员队伍，之前已经在太空中停留过 27 天。

这次乘坐龙飞船升空后，需要大约 12 分钟到达初始轨道，同时猎鹰 9 号火箭即可返回地球，以备将来再次使用。

载人龙飞船则需要大约 19 个小时的时间用来抵达国际空间站，这个时间还要逐步将运行轨道提升到国际空间站距地 400 公里的高度。

▲火箭发射以及飞船与国际空间站对接过程

▲飞船脱离国际空间站及返回地球过程

如果一切顺利，马斯克应该会兑现诺言，现场跳支舞庆祝一下！就像他在记者会承诺的那样。

而整个任务的周期，可能持续至少一个月，甚至可能长达四个月。最终飞船将落在佛罗里达东海岸的大西洋上。

返航过程中，载人龙飞船将展开四个降落伞减缓下降速度，最终飞船将落在佛罗里达东海岸的大西洋上，SpaceX 公司的一艘回收船将在飞船返回地球一小时内接上贝恩肯和赫尔利。

为何是马斯克？

美国航天界一直是国家航空航天局 NASA 一手主导的，而进入新世纪，美国的商业航天在整个航天产业中所占的份额变得越来越大。

▲2011 年 7 月，亚特兰蒂斯号返航退役，标志着美国 30 年的航天飞机事业按下暂停键

原因就是 NASA 不堪重负的航天成本，从 1985 年到 1988 年 10 月间，航天飞机的发射价格增加了 85%，即每次发射费用飙升到 9000 万美元。

这笔花费完全违背了 NASA 最初设计航天飞机的预算，也违背了可回收技术是为了节省发射成本的初衷。

不能放弃对太空的探索，又没有大量资金投入，NASA 选择了更讨巧的方式——竞价招标，最终脱颖而出的是就是马斯克的 SpaceX 和 NASA 的传统供应商波音公司。

这是美国太空探索战略有史以来最大的一次转型，私营公司成为了研发制造航天运载器的主力，NASA 则扮演“甲方”的角色。

波音公司可以说是 NASA 的亲儿子，一直花重金被 NASA 养着，它和另一个亲儿子——洛克希德·马丁一直代表着美国航天的技术天花板。

故事的变局从大男孩的航天梦，马斯克自掏腰创办 SpaceX 开始，他一度不被人看好，事实上也差点破产，好在 NASA 拉了一把，给了 16 亿，认了干儿子。

亲儿子波音的不争气，可以说是把好机会拱手让给了马斯克，虽然波音获得的资助超过了 49 亿美元，SpaceX 获得的支持要少得多，约 31 亿美元，但高下立判。

▲2019 年 12 月，波音星际线宇宙飞船首飞失败，未能到达国际空间站

波音的飞天尝试多次以失败告终，美国东部时间 2019 年 12 月 20 日，波音公司的 CST-100 Starliner(星际线)宇宙飞船搭乘宇宙神 5 型运载火箭顺利发射升空，这也是该飞船的首次飞行。

遗憾的是，飞船发射约 50 分钟后错误地进入了入轨推进状态，而这本应是最后与空间站对接时的状态，结果消耗了太多燃料，无法再与国际空间站对接。

而且，SpaceX 载人龙飞船的报价为每个座位 5500 万美元，波音高达每人 9000 万美元，比 SpaceX 贵了 60% 以上。

办事儿你不行，花钱和要价第一名，这事儿波音可不就载了跟头。

干儿子乘胜追击，技术实力一路狂飙，甚至还更近了万年不变的航空器操作面板，龙飞船上那一个个简洁的触控板，终于跟上了时代。

▲上为载人龙飞船操作板，下为传统的航天飞机操作舱

对美国意味着什么？

美国佛罗里达州东海岸的肯尼迪航天中心，如今成了 SpaceX 的专属秀场。

上次有宇航员从肯尼迪航天中心前往太空，已经是 2011 年的事情，从此之后，美国人前往空间站，只能去俄罗斯“买票”。

近年来，俄罗斯在船票上坐地起价，票价已经从 2000 多万美元上涨到了 8000 多万美元。

美国再也坐不住了。

但发展航天，经费是个头疼事儿，去年底美国总统特朗普就“捅了 NASA 一刀”，建议削减经费预算。

一头是削减经费，一边又是下达任务，特朗普上任后，誓言让美国 2024 年重返月球，后来 NASA 提出 2028 年上去就行。可以说，美国航天是在成本博弈中展开的。

那么眼下，对于特朗普和 NASA 来说，这次载人航天关系重大，这是自美国航天飞机退役以来首次将人类从美国领土发射到轨道上。

这也是特朗普政府成败的关键时刻，如果一切顺利，将再次奠定美国在航天领域的领导地位，尤其是商业航天领域的一骑绝尘。

当然，这毫无疑问是选举年，特朗普绝佳的竞选广告。