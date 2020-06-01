SpaceX是怎么战胜巨头波音的？效率成本完胜

这是人类航天史上的一小步，却是商业航天史上的第一步。马斯克的SpaceX在成本和效率上完胜老对手波音，率先开辟了商业航天新时代。



美国当地时间5月30日中午12时22分，在佛罗里达州的肯尼迪航空中心，SpaceX用自己的猎鹰9火箭成功将二代龙飞船送上了太空。两名宇航员随后成功抵达国际太空站，而火箭一级也实现了成功回收。这是美国自2011年以来首次从本土出发将宇航员送入太空，也是航天史上首次由私营企业完成载人航天任务。

马斯克创办的SpaceX成为了商业航天领域的先行者，载人航天至此不再是政府的专利。此次发射也意味着美国结束了在这一领域对俄罗斯将近十年的依赖。自2011年美国航天飞机退役之后，美国就一直依赖俄罗斯的联盟号(Soyuz)飞船送自己的宇航员上太空，只能忍受俄罗斯的不断涨价。联盟号飞船每张船票的价格从2011年的4340万美元一路上涨到现在的8600万美元。

凭借着此次载人航天成功发射，SpaceX也加入了目前仅有俄罗斯和中国两个会员的载人航天超级俱乐部。当然，这主要是因为原来的金卡成员美国政府选择了退出。美国放弃航天飞机的原因很简单，为了省钱。航天飞机服役三十年时间，美国政府在这项目上实际投入了2090亿美元，每次发射成本甚至高达14亿美元。

由于不愿承担美国航空航天局(NASA)预算的不断攀升，小布什政府从2004年开始决定放开航空航天产业，推出了商业载人航天飞行项目(Commercial Crew Program)，把原本政府机构做的事情外包给国内私营公司，刺激商业航空行业竞争。按照当时的计划，美国私营企业将在2016年打造出新的航天工具，但实际结果来看，商业载人航天实现时间比原计划推迟了三四年时间。

NASA公布自己的太空探索项目需求，投入一部分资金，转移一部分技术和设计，而私营企业自己负责设计和打造太空飞行器。除了NASA的投资，他们需要自己进行融资。为了竞标得到项目，私营企业之间面临着激烈竞争，只有拿出可靠稳定又具成本优势的方案和产品，才可能得到NASA的投资和合同。

最初的几家竞标公司包括：波音、SpaceX、贝佐斯的蓝色起源BlueOrigin以及Sierra Nevada(1963年成立的航空航天私营公司)。这些公司各自拿出了自己的飞船：波音推出星际客机(CST-100 Starliner)，SpaceX拿出了龙飞船，蓝色起源的圆锥形飞船命名为太空车(Space Vehicle)，而Sierra Nevada则设计了类似航天飞机的追梦者(Dream Chaser)。

最终结果是马斯克的SpaceX抓住了这一历史机遇，战胜了行业巨头波音和贝佐斯，成为了商业载人航天的第一人。当然这并不意味着SpaceX就此垄断了这一市场，波音和蓝色起源等竞争对手依然在不断追赶，未来也将继续承担商业太空旅行的业务。除了太空站项目之外，NASA最近把重新登月的项目也外包出去了。SpaceX、蓝色起源和另一家航天公司Dynetics成为了中标者。

2014年9月，经过四年的招标，NASA最终选择了波音和SpaceX两家公司瓜分总计68亿美元的载人航天项目合同。波音和SpaceX分别拿到了价值43亿美元和25亿美元的合约。合约规定，每家公司需要每次带着四名宇航员上下空间站两到六次。当时NASA的目标是在2017年底之前至少送一艘美国飞船来回空间站一次。只要双方达到要求，NASA会继续用双方的飞船。加上之前的合约，波音从NASA拿到了48.2亿美元的合同，SpaceX拿到了31.4亿美元。

但在几年之前，或许除了马斯克，并没有多少人相信SpaceX可以击败波音。美国国会议员甚至在听证会上质疑，NASA为什么要选择两家公司来完成商业载人航空任务，为什么不干脆把项目完全交给波音。而马斯克则在Twitter在抱怨，为什么我们的合同金额比波音少这么多，这不公平！他在2012年就嘲讽波音的效率缓慢，“花了10年时间耗费200亿美元，才把他们的飞机改进了10%”。

NASA的商业载人航天飞行项目合同是固定金额的，意味着私营公司必须有效控制成本，否则就得自己承担额外费用。这是创业公司SpaceX相比波音的先天优势。如果他们像波音那样运营，SpaceX或许早就破产了。最初为了节省成本，SpaceX大量使用收购的回收部件。回收利用降低成本，这也是SpaceX实现火箭芯一级回收使用的初衷。

SpaceX已经有了丰富的送货经验。他们从2012年就开始运送货物和补给到太空站，当时还用的是龙飞船一代。而猎鹰9火箭不仅为NASA服务，也承接了卫星等其他商业航天项目。猎鹰9并不是编号，而是这个火箭有9台发动机。包括昨天的二代龙飞船，猎鹰9火箭从2010年以来累计发射86次，成功了83次。目前的版本是猎鹰9 Block 5。

无论是SpaceX和波音，在商业载人航天飞行项目都拖延了两年多时间，但SpaceX还是比波音更快解决问题交付服务SpaceX的火箭和飞船都曾经发生过爆炸事故，在飞船返回的降落伞研发方面也进展缓慢，但最终SpaceX及时修复了所有问题。

从2002年至今，SpaceX总计融资了32亿美元。但随着业务不断扩大，SpaceX的资金需求也在逐渐增加。从2019年以来，SpaceX已经融资了17亿美元。目前估值接近400亿美元，是全球估值最高的创业公司之一。

相比之下，航空巨头波音没有SpaceX那样的成本紧迫感，他们依然延续了此前承担政府大项目的工作节奏。去年波音的星际客机进行无人试飞，结果因为离谱的软件问题(时间偏差了11个小时)，结果严重偏离轨道，没有抵达太空站位置，因为燃料不足被迫返回。

马斯克当时或许是感同身受，对波音表达了祝福。“进入轨道很难。祝他们下次发射和返回顺利”。但受此影响，波音只能在今年下半年再次进行试飞，如果一切顺利，或许波音有希望在明年送宇航员进入太空站，至少要比SpaceX晚了一年时间。

除了商业载人航天飞行项目，NASA在其他项目上也对波音很失望。波音是NASA 2010年空间发射系统(SLS)项目的主承包商，但波音在SLS火箭的核心级研发方面不但进展缓慢，数次拖延时间，交付时间从原本的2017年一直延后至今，而且预算不断增加。这一项目的跳票严重延误了NASA的后续太空探索项目。当初波音获得这一项目时，马斯克同样公开抱怨NASA对自己不公平。

然而，现在的波音正陷入一场内外交困的危机中。去年连续两架737 Max客机失事事故给波音带来了巨额损失，而今年的新冠疫情又沉重打击了全球航空业，波音不得不大幅裁员，寻求政府救济。波音的市值也缩水了六成，跌到了只有800多亿美元。

SpaceX成功抢得头名，不仅给波音士气带来了沉重打击，更直接影响到了波音的后续航天业务。在NASA的合作伙伴列表中，SpaceX如今已经明显领先于波音，有望在未来的大合同中拿走大头。而NASA的登月项目中标没有了波音的身影。更为打击的是，NASA宣布要对波音进行全面的安全审核。

虽然SpaceX和波音的火箭及飞船存在着诸多差别，但在未来的商业载人航空飞行中，SpaceX最大的竞争优势在于：省钱。NASA监察报告显示，SpaceX每个座位价格是5500万美元，而波音的船票价格是9000万美元，NASA给俄罗斯支付的每个座位8600万美元的船票。波音的价格比SpaceX高出了60%。

SpaceX与波音争夺的还不只是载人航天领域。2014年SpaceX还宣布起诉美国空军，指责五角大楼火箭项目招标不公平，要求获得被United Launch Alliance主导的军用火箭系统项目，United Launch Alliance是波音和洛克希德马丁公司的合资企业。最终马斯克和美国空军达成和解，获得了五角大楼的部分火箭合同。

在与波音的载人航天竞争中，马斯克已经赢了第一回合。他在接受媒体采访时表示，像波音这样的航空巨头太过傲慢和自负，它们也不会面临资金不到10亿美元的困难，没有高效工作的紧迫感。

波音的官方回应同样很不服气。“在马斯克进入航天领域之前，波音就在和NASA合作打造太空站了。当其他人讨论梦想希望的时候，我们已经在太空做出了成绩，而且我们还会兑现承诺，帮助美国实现登陆火星的目标。”

竞争是最好的创新推动力。正如六十年代的美苏争霸是推动太空竞争的直接动力，SpaceX与波音的竞争是造就此次划时代商业航天飞行的小背景。谁知道在下一回合中，领先者是SpaceX，还是蓝色起源，或是波音？