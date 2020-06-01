NASA航天员赞叹SpaceX飞船：操控顺畅，非常满意

据国外媒体报道，美国东部时间周日早上，美国国家航空航天局（NASA）宇航员道格·赫尔利（Doug Hurley）和鲍勃·贝恩肯（Bob Behnken）所乘坐的载人龙飞船与国际空间站成功对接，随后二人顺利登上空间站。

据悉，搭载两名NASA宇航员的SpaceX载人龙飞船于美国东部时间周六下午从肯尼迪航天中心发射升空，然后以7.8公里/秒的速度绕地球飞行。周日上午飞船与国际空间站顺利对接，完成历史性旅程的第一段。

这是NASA宇航员自2011年航天飞机退役以来首次从美国本土前往地球轨道，也标志着私人公司首次将宇航员送入轨道。

这也是一次测试飞行，目的是验证此前从未搭载过人类的飞船性能。目前为止一切顺利，但是宇航员们仍然需要在未来几个月的某个时间点结束他们的太空之旅后安全返回地球。

NASA宇航员贝恩肯和赫尔利拥有试飞经验和专业知识，因而被选中执行这次任务。他们报告说，飞船运行良好。

“载人龙飞船是一种操控顺畅的设备，”贝恩肯说。

“我们对其表现再满意不过了，”赫尔利说。

对NASA来说，这次测试也是多年来努力的结果。在航天飞机计划结束后，NASA无法再从美国本土将宇航员送入太空。在那之后的9年里，NASA向俄罗斯支付高达9000万美元的票价，让自家宇航员乘坐俄罗斯的宇宙飞船前往国际空间站。

最终，NASA决定将载人太空飞行的工作外包给私营部门，并在2014年将总价值为68亿美元的合同授予SpaceX和波音。作为NASA合作伙伴中的行业中坚力量，最初人们对波音公司最为看好。但是该公司研发的“星际线”宇宙飞船在去年进行的无人测试中遇到严重的问题，不得不缩短测试飞行时间。

这使得SpaceX成为首个搭载宇航员升空的私营公司。虽然其在开发航天器的过程中也遇到了问题，但好在最终结果不错。

从美国东部时间周六下午3点22分准时升空，到周日上午10点16分与国际空间站成功对接，SpaceX的首次载人太空任务似乎一切都完美无缺。宇航员于周日下午1点22分进入空间站，此时距离他们离开佛罗里达州的发射场已经有22个小时。

赫尔利和贝恩肯的妻子也都是宇航员。二人在太空旅行中看起来很放松，向家人和孩子们展示了他们带在身边的小恐龙玩具。

当他们醒来的时候，宇宙飞船已经在向空间站靠近，飞船推进器进行了一系列的“点火”，使运行轨道不断提升，从而更接近国际空间站。载人龙飞船可以自动飞行，但宇航员可以在任何时候接管控制系统，他们这样做了两次，以检查系统的运行情况。赫尔利称，他们是第一批使用触摸屏控制宇宙飞船的宇航员。

他说:“所以这对我们来说也是一个潜在的挑战。”

相比于发射升空，飞船与国际空间站对接是一场精心设计的舞蹈，需要更多耐心和技巧。在位于休斯顿的NASA任务控制中心和位于洛杉矶郊外的SpaceX总部，控制人员曾进行了一系列演习，每一步都能顺利进行。

然后在周日上午10点16分。奋进号飞船缓慢而平稳地向空间站滑行，在国际空间站飞越中国和蒙古上空时对接完成。

龙飞船与空间站对接成功 ?（来源：网易科技报道）

“我们已经对接上了，”NASA的丹·霍特(Dan Huot)在节目中说。

宇航员花了几个小时才确保国际空间站和奋进号飞船之间的压力平衡。随后舱门打开，几分钟后两人飘进空间站。贝恩肯以超人归来的姿态出现在NASA宇航员克里斯·卡西迪（Chris Cassidy）的怀抱中，脸上洋溢着微笑。

赫尔利随后也进来了。三位NASA宇航员和两位俄罗斯宇航员阿纳托利·伊万尼辛（Anatoly Ivanishin）以及伊凡·瓦格纳（Ivan Vagner）胜利会合。

在国际空间站的欢迎仪式上，赫尔利说:“能让美国重返载人航天事业真是太好了，我们真的很高兴能登上这艘宏伟飞船。”



NASA局长吉姆·布里登斯廷（Jim Bridenstine）赞扬了灵位宇航员，称NASA“因你们为我们国家所做的一切感到骄傲，事实上你们激励了全世界。”

布里登斯廷说，这一任务预示着NASA在太空开展业务的方式将发生翻天覆地的变化。布里登斯廷说，NASA未来将取决于与不断增长的商业太空领域进行合作，而不再是自行拥有和运营航天器，就像目前与SpaceX的合作一样。

“这是一个了不起的时刻，”他说。“这代表着美国太空飞行方式的一个转变。”

发射原定于周三进行，但由于天气原因取消。卡西迪开玩笑说，这一推迟意味着赫尔利和贝恩肯错过了空间站的“周六大扫除日”。

但是他说，不用担心，并保证让新同事们会有活干：“下周末还会有的。”