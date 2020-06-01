外观超萌！NASA研制“迷你”火星车，陷入沙层可成功自救

据国外媒体报道，目前，美国宇航局最新研制一款“迷你”火星探测车，即使其表面覆盖沙子和碎石，仍能摆脱困境攀爬至山顶，这将是未来探索火星表面最完美的探测器。

1、美国乔治亚理工学院研究人员最新设计一款能“迅速自救”的火星车，它擅长“摆动身体”，除去覆盖表面的沙子和碎石。

由于火星表面环境复杂，火星车在探索过程中很容易陷入困境无法自救，而它们与其他火星车相距较远，美国乔治亚理工学院研究人员最新设计一款能“迅速自救”的火星车，它擅长“摆动身体”，除去覆盖表面的沙子和碎石。



不同于当前服役的美国宇航局“好奇车”火星车或者今年秋季即将登陆火星表面的“毅力号”火星车，这款迷你型火星车可行进、桨动，旋转滑轮攀爬山丘。

据悉，这款迷你型火星车是基于美国宇航局“资源勘探者15号（RP15）”设计的，它可以通过摆动车轮增强驱动，并测试在险境自救能力。

乔治亚理工学院物理学院丹·戈德曼（Dan Goldman）教授称，这款火星车是使用3D打印部件制造的。通过被称为“后转子踏板”的复杂动作，该火星车基于其独特设计能够成功爬上斜坡，遇到斜坡时将通过远程操作将车身抬高，结合行进、旋转车轮等动作。

2、在未来十年里，将实现几项火星探测任务，预计本世纪30年代末将实现人类登陆火星。

戈德曼说：“当火星车陷入表面松散土层，很容易陷入困境之中，它具有充足的移动自由度，摆脱困境非常有效。它可以利用前轮将碎石推至车身后方，为后轮创造一个‘流体山’，这样后轮在攀爬陡峭斜坡时会产生一个后动力。该火星车总能化险为夷，为自己制造一座小山，形成较好的后动力。”

研究人员设计了一系列斜坡用于模拟火星和月球表面山丘，用于测试火星车的机动能力。该火星车使用一种叫做“随机建立地形系统和测试机器人探索能力（SCATTER）”的测试系统，它能够倾斜车身，自动分析如何处理困境。

乔治亚理工学院物理学院博士研究生Andras Karsai称，通过制造一个类似RP15的小型机器人，我们可以在受控实验室环境中测试不同步态下运动原理。在我们的测试中，主要改变了机器人的步态、移动介质和攀爬山坡的斜率，我们能够快速重复许多步态策略和地形条件，从而验证出现的各种问题。这将带来新颖的地形感知平台，能够智能性在轮式和腿式运动模式之间切换，从而保持高运行状态。目前，这项研究报告发表在《科学机器人杂志》上。