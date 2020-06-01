宽带分流影响太大，流量难有爆增空间

6月1日消息 流量单价已经从4G时代初期的15元/GB降低到2019年年末时的4.8元/GB左右。2020年前4个月的数据显示，流量单价依然处于可快速下滑通道中。然而，即便流量单价已经降低到如此程度，流量的增速走势却长期处于直线下滑中。伴随移动互联网的飞速发展，机不离手早已成为大家生活和工作的普遍现象。在宽带用户规模的爆发式增长之后，其分流作用已经让流量难有爆增空间。

一、宽带用户规模戳破天花板之后，仍在高速增长中

工业和信息化部公布的数据显示，今年1-4月份，我国新增宽带用户926万户。三大运营商公布的月度经营数据虽然低于官方数据，但是却同样显示，我国的宽带用户处于高速增长时期。在这其中，中国移动的宽带用户增量规模尤为突出。

我国人口总量为14亿，初步计算得出的家庭户规模最高为4.67亿户（按照3:1计算）。工业和信息化部公布的数据显示，截至4月底，三大运营商的宽带用户规模已经高达4.59亿户。如果在把其他中小宽带运营商的用户加和计算，那么我国的宽带用户规模将超过4.8亿户，接近5亿户。

新一轮的提速降费已经确定宽带单价再降低15%。这已经意味着宽带的进一步降价空间，这极有可能进一步刺激宽带需求。另外，叠加运营商的营销推动，宽带用户发展规模极有可能出现类似是手机用户那样的一家多宽带现象。

在突破天花板之后，宽带用户规模仍然出现了高速增长走势。中国移动年初公布的2020年宽带用户发展目标为1200万户。从现在的发展速度看，中国移动年度宽带用户发展目标有望提前到3季度末完成，而全年的用户发展规模极有可能达到1800万户。

如此大规模的增量宽带用户背后是更大规模的手机用户。按照目前比较普遍的家庭户数对家庭人口1:3的比例进行估算，那么全年下来将有接近8000万的手机用户成为宽带WIFI倾向用户。综合所有宽带用户规模之后，将有超过14亿手机用户变成宽带WIFI倾向用户。

二、移动互联网需求越来越大，流量增长却非常有限

当前4G用户渗透率已稳定在80%附近，如果扣除向5G迁移的影响，那么4G用户渗透率还可以更高。然而即便如此，也改变不了用户倾向于更便宜（免费）的宽带WIFI，特别是在视频、图片清晰度越来越高，流量占用或者消耗越来越大的情况下。同样的视频市场，流量消耗已经是原来的几倍。

近一年来，手机用户DOU虽然在起伏中保持了总体增长走势，但是月度之间的增量已经越来越小，甚至个别月份还出现了负增长。今年4月份的用户DOU仅相当于去年11月份的数值。这不但与手机用户持续增长的走势不符，而且也与用户移动互联网需求越来越大的现实不符，这其中最合理的解释就是宽带的分流作用影响。

另外，宏观经济的不够景气从原动力方面减弱了广大人民群众的流量消耗冲动，这或许逼迫用户选择更便宜的宽带WIFI。官方公布数据显示，我国有6亿人口月均收入为1000元左右，平均每天也就33元。在当前收入增长受到影响的情况下，通信费用消耗占比自然会遭受被动影响。

国内最权威的互联网调查报告《中国互联网统计发展报告》显示，我国网民是年龄低、学历低、收入低三低人群。在宏观经济大趋势之下，“三低人群”最明智的选择自然是各种免费和各种蹭网。

流量消耗增长受限，必然导致流量收入的增长乏力。2018年和 2019年的数据都证实这个结论。也正是受限于流量收入的增长有限，运营商电信业务收入增长幅度被整体拉低了。下图所示，2019年流量收入增量仅有25亿元，远低于2018年的560亿元。

三、5G已经在加速到来，流量量收剪刀差或难改变

韩国运营商的数据显示，相比4G用户，5G用户的DOU都有成倍的增长。对运营商来说，5G用户DOU的翻倍增长自然是好事，然而5G流量单价已经比4G流量单价低了很多。除此之外，5G网络的建设和维护成本也都远高于4G。在此种情况下，5G激发的增量流量最终能否带来相应的流量收入红利吗？

如果我们把时间线拉回到4G时代初期，彼时既没有提速降费，也没有流量不限量，运营商靠着放任流量对语音的替代，特别放任微信等对语音的替代，实现了从语音向流量经营转型。现在5G时代在加速到来，运营商靠什么来完成从4G向5G时代的变迁呢？

在追求5G用户规模增长的道路上，运营商不但使出了7折优惠，而且还推出了30元的5G流量包（下图为中国移动推出的5G流量包）。其中最便宜的流量包中流量单价已经降低到0.67元/GB,大众用户最容易接受的也降低到了3元/GB。

5G资费在去年刚上架时的最低128元/月，其中包含30GB流量和500分钟通话。不管运营商内部怎么对语音和流量进行分账，但是现在使用30G的流量，最低只需要20元/月，当然此时的基础套餐显示也只有少量用户可以享受。

虽然5G的目标客户不在个人市场，但是在5G时代前期，个人市场将是主要的5G业务收入来源。在宽带用户高速增长之后，宽带分流影响必然会持续增强，此时如何平衡宽带和流量业务的效用，需要运营商全面评估。毕竟宽带的价值链还还不够长，宽带的收入贡献还难以与流量比肩。在流量收入一家独大的情况下，降低宽带对流量的分流影响已经十分必要。