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微软警告： Win10 版本 2004 使用旧版驱动程序会蓝屏死机

2020/6/1 15:05:18来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家6月1日消息 微软已开始在某些PC设备上推送2020 Windows 10更新五月版，大部分是带有必要驱动程序的新硬件和设备。但你如果尝试在PC上强制进行升级，在安装期间或安装之后，你可能会遇到一些麻烦，包括“蓝屏死机”。

不少用户和微软确认，如果你在装有旧版驱动程序的PC设备上强制执行Windows 10版本2004安装，可能会导致蓝屏死机。

对于某些用户来说，如果设备驱动程序或硬件不受支持，则还会有其他问题。

微软警告称，在安装Windows 10版本2004期间或之后，具有Nvidia显卡驱动程序版本358.00或更低版本的PC将收到蓝屏死机错误。某些音频驱动程序的另一个错误可能会导致蓝屏死机。同样，插入或拔下Thunderbolt扩展坞时，你可能会收到蓝屏的停止错误。

IT之家获悉，微软表示已经阻止了受影响的计算机设备上的更新，但是如果你还使用Media Creation Tool和类似的应用程序手动强制进行更新，比如你遇到了驱动程序兼容性问题，强制在不支持的硬件上进行更新，则可能会遇到严重的问题，包括“蓝屏死机”。

幸运的是，最近的Windows 10大版本功能更新（包括2019年11月更新）比2018年10月版更新都要好得多。得益于微软的广泛测试，对于大多数用户来说Windows 10版本2004更新将不是一场灾难。

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关键词：Windows 10微软

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