微软商城618年中巨献：Surface/Xbox最高立减7720元，24期免息

IT之家5月31日消息 微软中国官方商城618年中巨献促销优惠将于6月1日0点开启,活动期间Surface Book 2限时直降最高7720元、Xbox One X低至2499元,全场爆款24期分期免息,此外还有以旧换新 - 惊喜盲盒赠礼、618每日卡券赠礼等活动:点此前往。

活动时间:

- 5月27日 - 6月20日,参与以旧换新计划,成功完成” 先购机,后回收” 以旧换新订单流程的前30名客人,将获赠惊喜盲盒好礼;

- 6月1日 - 18日,每晚6点18分单笔实付订单金额≥1500元的第一名消费者,将获赠惊喜卡券,共 18 人;

- 6月1日,Xbox手柄赛博朋克定制限量版上线;

- 6月2日,Surface Go 2正式发货;

- 6月1日 - 3日、5日 - 6日、9日 - 12日、14日 - 20日,共4个时间段,Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Laptop 3、Surface Book 2、Xbox One S以及配件优惠,最高直降7720元;

- 6月6日 - 19日,Xbox One X游戏主机降至2499元。

部分活动机型与售价见下:

• Surface Laptop 3低至9折,最高优惠2189元:点此购买

购套餐部分配件8折,Surface All Access套餐24期免息,同系列旧机换购最高折抵7285元。适合学生、职场新人/菁英选购。

全新的Surface Laptop 3搭载了一块13.5英寸显示器,息屏状态下呈现出纯净的黑色,分辨率为2256×1504,201ppi,3:2的屏幕比例更加适合办公。屏幕点亮后可以看到显示屏的画面十分细腻,201ppi不靠太近不会有任何颗粒感。

配置方面,13.5英寸版本搭载英特尔最新的10nm芯片,可选i5和i7处理器;采用金属纤薄机身,重量只有1288g。触控板比前代大了20%,更容易操作,键盘也是金属材质,手感不错。接口方面,左侧是USB-A接口、USB-C接口和耳麦接口,右侧则是Surface Connect接口。

• Surface Pro 7低至86折,套餐最高优惠1505元:点此购买

购套餐部分配件8折,Surface All Access套餐24期免息,同系列旧机换购最高折抵7851元。适合学生、职场新人/菁英选购。

Surface Pro 7采用了英特尔10nm工艺的i7处理器屏幕方面,采12.3英寸PixelSense显示屏,屏幕比例为3:2,分辨率为2736×1824。续航方面,官方称常规使用最高为10.5小时,一个多小时可充电约80%。

作为本次升级的一大亮点,微软终于把miniDP换成了Type-C接口,保留了USB-A接口和Microsoft Connect接口。

• Surface Book 2最高优惠7720元:点此购买

Surface Book 2配备具有600万像素的PixelSense触摸显示屏幕,色彩鲜艳丰富,视觉效果清晰惊艳;满电续航可达17小时;支持笔记本模式、平板模式、视图模式和工作室模式四种场景模式。

性能强劲,可以轻松胜任影视图画渲染、特效制作等高要求专业性工作;而且在游戏方面还支持Windows Mixed Reality Ultra(Windows混合现实),可带给玩家身临其境的沉浸式娱乐体验。适合菁英人士和游戏发烧友。

SurfaceBook 2(酷睿i5/8GB/256GB/13.5英寸),¥12068→¥9788、优惠9%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/8GB/256GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸),¥16068→¥12388、优惠23%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/512GB/GTX 1050 2GB/13.5英寸),¥19868→¥13888、优惠30%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/1TB/GTX 1050 2GB/13.5英寸),¥23958→¥16788、优惠30%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/256GB/GTX 1060 6GB/15英寸),¥19378→¥15288、优惠21%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/512GB/GTX 1060 6GB/15英寸),¥22888→¥15988、优惠30%;

SurfaceBook 2(酷睿i7/16GB/1TB/GTX 1060 6GB/15英寸),¥25808→¥18088、优惠30%。

• Surface Pro X 8GB/128G款直降500元,送流量卡:点此购买

微软Surface Pro X是微软最薄的Surface产品,最薄处仅5.3毫米厚,搭载USB-C接口,支持快速充电,支持LTE联网,同时搭载了Microsoft SQ1处理器并配备了8GB/16GB RAM;采用一块13英寸PixelSense屏幕,2880 x 1920分辨率,267 PPI,1400:1对比度;Surface Pen可以集成到键盘;Surface Pro X的采用窄边框设计,拥有两个USB-C接口。

芯片方面,Surface Pro X搭载了SQ1处理器,这枚与高通联合开发的CPU集成了AI加速器。ARM芯片通常是2W功率,微软已将ARM功率提高到7瓦,除此之外,微软和高通也重新设计了GPU,达到2 teraflops算力。性能方面,微软表示“该产品每瓦的性能是Surface Pro 6的3倍。”

• Xbox限时直降+主机24期免息:点此购买

Xbox One X主打4K HDR画质(4K下主流大作仍能达到60帧)在推出时是当之无愧的最强性能主机,机能高于PS4 PRO。搭载AMD定制版8核2.3GHz处理器,1TB 2.5英寸硬盘,拥有12GB GDRR5显存和高达6T浮点运算能力、326GB/s显存带宽的显卡,专为4K游戏打造,通吃所有1080P主流游戏,支持真4K超高清蓝光电影及在线视频、HDR高动态光照渲染技术、Dolby Atmos环绕立体声等娱乐套件。Xbox One X还向下兼容所有Xbox One游戏软件,并提供了包括高度定制化电源、水冷(主机历史上首次)等高端配置。Xbox One X支持竖放,配件上通过官方转接设备可以使用Xbox One的Kinect。

微软配件类大促汇总:

Surface外设与Xbox配件 零售价 大促售价 购买 微软 Xbox 无线控制器 +

Windows 10适用的无线适配器 489 389 点此 微软 Xbox One 控制器 + Windows 连接线 399 329 点此 微软 Sculpt 无线舒适桌面套装 899 599 点此 微软Designer蓝牙® 套装 699 599 点此 微软人体工学键盘 490 469 点此 微软无线蓝影桌面套装 3050

387 359 点此 微软无线桌面套装 900 290 169 点此 微软无线桌面套装 850 193 149 点此 微软 Sculpt 人体工学桌面套装 1499

839 点此 微软精准鼠标 765 659 点此 微软 Arc 鼠标 典雅黑 678 499 点此 微软 Pro IntelliMouse 游戏鼠标 388 338 点此 微软简约精准鼠标 325 299 点此 微软 Modern 鼠标 376 288 点此 微软 IE3.0 蓝影增强版鼠标 339 269 点此 微软 Sculpt 人体工学鼠标 289 249 点此 微软精巧鼠标 199 169 点此 微软 Sculpt 舒适滑控鼠标 189 159 点此

微软舒适蓝影鼠标 4500 149 139 点此 微软无线便携蓝牙鼠标 3600 199 149 点此 微软无线鼠标 900 145 89 点此 微软 Sculpt 无线便携鼠标 139 79 点此 微软无线便携鼠标 1850 89 69 点此

微软无线显示适配器 - 2016款 436 399 点此 微软 LifeCam 梦剧场精英版 969 599 点此 微软 Xbox 无线控制器

《赛博朋克2077》限定版 539

539 点此

Xbox 无线控制器 大镖客 488 399 点此 Xbox 无线控制器 冰雪白 369 339 点此 Xbox 无线控制器 黑色 369 339 点此 Xbox 无线控制器 湛蓝 419 349 点此 Xbox 无线控制器 战争红 419 359 点此 Xbox 无线控制器 页岩灰 419 359 点此 Xbox无线控制器 蓝灰色 458 359 点此 Xbox One 同步充电套组 195 189 点此 Xbox One S 主机直立架 135 109 点此 Xbox 无线适配器 195 189 点此

• 微软中国官方商城618年中巨献:点此前往