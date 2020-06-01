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中兴天机 Axon 11 SE 5G 发布：天玑800 5G SoC，1998 元起

2020/6/1 16:42:39来源：IT之家作者：问舟责编：懒猫评论：

IT之家6月1日消息 今日，中兴手机举办新品发布会，正式推出中兴天机 Axon 11 SE 5G。这款手机主打5G通讯和视频影像，搭载了联发科天玑800 5G SoC，支持四大运营商全频段全网通，双模 5G，6+128GB 售价 1998 元，8+128 售价 2298 元，8+256 售价 2598 元

中兴天机 Axon 11 SE 5G 支持移动、联通、电信、广电四家运营商的 n41/n78/n79/n1/n3/n2 频段，支持 VoNR 语音视频通话。

IT之家了解到，中兴天机 Axon 11 SE 5G 配备了中兴独家研发的 5G 超级天线，采用中兴独创的航天级金属雕刻工艺，360 度环绕集成天线设计，SRS 四天线轮发技术，使天线性能较一般 5G 手机提升58%，下载速率提升了30%。

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外观方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 配备了一块 JDI 的 6.53 英寸打孔屏，90.8% 屏占比，分辨率为 2340×1080。

影像方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 前置 1600 万像素摄像头，后置 4800 万高清 AI 四摄，支持主摄+120度超广角的双路防抖功能；中兴天机 Axon 11 SE 5G 新增视频区域自由裁剪功能、HDR 逆光美颜拍摄和多人视频美颜功能。

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续航方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 采用了 4000mAh 电池，支持 18W 快充，配合在中兴自主研发的 Z-Booster 2.0 全场景 AI 引擎，续航能力提升 35%。

其他方面，中兴天机 Axon 11 SE 5G 拥有极光魅海、极光冰川配色。此外，中兴还与国潮品牌大孚飞跃合作推出了中兴手机 x 大孚飞跃联名限量款“5G 国潮鞋”。

目前中兴天机Axon 11 SE已在京东商城上架，预售价1898元。

京东中兴天机 AXON 11 SE 5G 手机1998元直达链接
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关键词：中兴

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