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微软员工：薪酬不如谷歌等同行，但工作生活的平衡令人满意

2020/5/30 9:03:29来源：凤凰科技作者：霜叶责编：微尘评论：

消息人士透露，微软一项内部调查显示，55%的员工认为他们的薪酬（包含基本工资、奖金和股权），与其他公司相似岗位相比有竞争力。这项调查截止时间是3月份。

微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)

据悉，2019年同一调查中的这一数据为57%，2018年为61%，2017年为65%，2015和2016年均为67%。微软未就此置评。

微软每年都会在所有员工中进行名为“MS Poll”的内部调查，评估员工对公司领导层、工作-生活平衡、薪酬和福利的看法。

71%的员工认为，他们对微软的贡献与回报处于“合理的平衡”状态，略低于2019年的74%。认为微软福利与其他公司相比有竞争力的员工比例为71%，与上年持平。

多年来，微软一直在解决对员工薪酬的担忧。2018年，微软奖励部分工程师价值10万美元的股票。这些股票将逐步授予员工，这意味着在微软工作年限越长的员工，报酬也会越高。当时微软没有公布重奖部分员工的原因，但有员工揣测，重奖员工股票的目的，是降低试图从微软挖人的其他公司提供的签约奖的吸引力。

数据显示，谷歌和Facebook工程师的薪酬高于在微软工作的同行

薪酬网站Levels.fyi的数据显示，与微软相比，谷歌、Facebook工程师的薪酬更高。例如谷歌Level 5工程师薪酬估计为345188美元，Facebook E5工程师薪酬估计为363430美元，在微软，相似职级的工程师薪酬分别为221078和304743美元。

但微软员工（包括当前和之前的员工）向Business Insider报料，尽管薪酬偏低，其他福利提高了微软的吸引力，例如优于同行的工作-生活平衡、卫生保健、退休和公司使命。

上一财年微软CEO萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)薪酬为4290万美元，是员工薪酬中位值（172512美元）的约249倍。

在去年12月的股东大会上，一名投资者要求董事会解释纳德拉薪酬的合理性，微软董事长约翰·汤姆逊（John Thompson）迅速作出回应，称公司不断上涨的股价，以及在企业文化和战略上的变化，说明纳德拉的薪酬是合理的。

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关键词：萨蒂亚·纳德拉微软谷歌

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