受疫情冲击，谷歌裁减2000多名临时和合同工人

据国外媒体报道，由于其广告业务受到新冠疫情严重冲击，谷歌已经裁减2000多名临时和合同工人工作岗位。

谷歌上周在发送给合约承包机构的电子邮件中说，“我们正在减缓招聘和投资步伐，没有像年初计划的那样新招更多的新员工。”



据三位知情人士透露，此举在全球范围影响2000多人，他们与这些合约承包机构签订了合同或临时工作协议。

谷歌雇佣了超过13万名承包商和临时工，而该公司全职员工人数为12.3人。谷歌全职员工拥有高薪和丰厚的福利，但临时工和承包商的工资及福利往往较少，即使他们与全职员工一起工作，但并不享受相同的保护。

这一差距在新冠疫情期间变得更加突出。谷歌4月曾宣布，其员工带薪休假政策从8周延长到14周。对于在家工作的员工，谷歌母公司Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)周二表示，他们可以获得1000美元补偿，用来购买设备和办公桌椅。

疫情在美国发生之前，许多人已经同意被录用为谷歌的合同和临时工，但这次却得不到任何遣散费或经济补偿。一些承包商自称获得谷歌就业机会后就离开了原来稳定的全职工作，现在因被裁减，不得不到不景气的劳动力市场寻找新工作。

4月中旬，皮查伊在一份备忘录表示，除了几个战略领域外，该公司计划在今年“显著”减缓招聘速度。谷歌发言人当时说，它打算雇佣那些已经获得聘用但还没有上班的人员。

但这似乎不适用于谷歌和Alphabet的承包商或临时工。2020年前三个月，尽管声称其广告业务“显著而突然的放缓”，Alphabet仍实现净利润68亿美元。

在合约承包机构HCL America的谷歌办公室从事数据分析工作的本·格温（Ben Gwin）表示，Alphabet是一家市值超万亿美元的公司，它已经承诺给予这些人工作，它负担得起费用。

谷歌发言人亚历克斯·克拉索夫(Alex Krasov)表示，“正如我们公开表示的那样，我们正在放慢招聘和投资的步伐，因此没有像我们年初计划的那样增加那么多新人——全职和临时的。”

不过，谷歌已经采取了一些有利于临时工和合同工人的措施。今年3月，该公司表示，把临时工人的工作期限从3月20日延长到5月15日。

该公司还说，将继续向受到关闭办公室影响的合同工人支付工资，例如该公司食堂工作人员。它设立了一个基金，允许在疫情期间受到新冠病毒感染的临时员工休带薪病假。

与许多科技公司一样，谷歌依靠大量的临时工、供应商和承包商来从事各种各样的工作，包括自助餐厅工人、维护人员、招聘人员、内容主持人和软件测试人员。使用这些工人的成本要低于公司全职员工，谷歌对他们没有长期义务，因此对他们的聘用以及解雇相对简单。

去年，美国会10名民主党参议员呼吁谷歌要将其临时和合同工人转成全职员工，称谷歌应停止其“反员工行为”，要求其平等对待所有工人。