滴滴：性骚扰事件一经核实，平台都将从严治理

IT之家5月11日消息 滴滴公众评议会推出第十二期，聚焦司乘文明和谐共处问题，邀请社会各界共同讨论是否支持公示车内性骚扰者。公共交通、职场和校园当前被普遍认为是性骚扰的高发区。

2015年，中国青年报对1899人进行的一项调查显示，53.4%的受访者曾在公交车或地铁上遭遇性骚扰，51.7%的受访者遭遇性骚扰时未得到他人帮助。

性骚扰事件不仅破坏公众安全感，还扰乱正常的社会秩序，但如何预防性骚扰一直是国际难题。近年来，不少地方都在探索与性骚扰、性侵犯相关的信息披露、职业禁入法案。如果聚焦网约车安全领域，司乘之间的车内敏感冲突情况更加复杂多样，特别是在乘客醉酒的场景下。

为了营造更加安全的出行环境，滴滴承诺：性骚扰事件一经核实，不论性骚扰者是乘客还是司机，平台都将从严治理。此外，滴滴也希望能够探索公示车内性骚扰者的可行性。

2019年12月，滴滴首次对外公布的醉酒乘车数据显示，在乘客醉酒乘车可能导致言语或肢体类性骚扰投诉中，大部分是言语骚扰投诉，但是在少量的肢体骚扰投诉中，司机投诉乘客占比87.6%，乘客投诉司机占比12.4%。

IT之家了解到，在滴滴平台上，发生过醉酒男乘客骚扰女司机的案例；也有男乘客索要女司机微信的情况；有男司机谎称“老中医”借把脉骚扰的案例；也有男司机在接单过程中播放不雅视频被投诉的案例。