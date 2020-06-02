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苹果 iPhone 11/Pro 、新汽车钥匙刺激，超宽带 UWB 芯片正迈向成功

2020/6/2 15:12:49来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月2日消息 Strategy Analytics最新发布的研究报告《UWB的回归：智能手机、汽车、工业等芯片预测》指出，2019年UWB（超宽带）系统和无线电芯片市场实现了飞跃；与此同时，新标准、芯片和应用意味着UWB的复兴。苹果iPhone11机型采用了全新的U1超宽带无线电芯片以及用于远程无钥匙进入的新汽车标准推动了UWB从相对未知到市场到出货量激增的重大转变。

Strategy Analytics表示：“半导体芯片设计和工艺技术的新发展，新的UWB标准以及UWB对实时精确定位的承诺，引起了人们对于寻找随意放置的钥匙、安全的远程无钥匙进入汽车和建筑物、以及在工厂车间中定位设备和生产件产生了强烈兴趣，这些仅是众多应用中的几个。最终，UWB将使企业和制造商能够以前所未有的方式使用数据分析，以通过准确的定位数据提高效率。”

IT之家获悉，Strategy Analytics补充说：“在排名前九位的芯片供应商中，苹果，NXP Semis和Qorvo似乎最有可能利用市场增长。它们都在生产UWB芯片，并拥有强大的IP，标记和定位的参考设计，定位软件，强大的销售支持，良好的声誉以及客户的参与度，这些都是成功的关键要素。”

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关键词：iPhone 11UWB汽车芯片

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