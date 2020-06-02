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微星 Creator 15 发布：i7-10875H，可选 RTX2080 Super / 触控屏

2020/6/2 15:18:00来源：IT之家作者：问舟责编：懒猫评论：

IT之家6月2日消息 昨日，微星发布了面向专业人士的 Creator 15 笔记本电脑，定位轻薄便携+高性能，搭载英特尔第 10 代酷睿 i7-10875H 处理器和 NVIDIA Geforce RTX SUPER 系列显卡，最高 RTX2080 super Max-Q

Creator 15 共有五个型号，其处理器均采用英特尔酷睿 i7-10875H 处理器，包括GTX 1660ti、RTX 2060、RTX 2070 Max-Q、RTX 2070 Super Max-Q、RTX 2080 Super Max-Q 五种不同显卡型号。

IT之家了解到，Creator 15 提供了顶级 IPS 屏幕，100% Adobe RGB 色域，Delta-E<2，分为 FHD 版本和 4K UHD 版本以及 FHD 触摸屏版本。

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Creator 15 机身最厚处尺寸为 358.3 x 248 x 19.8 毫米，重 2.1 千克，自带230W电源适配器，配备了容量为 99.9 Wh 的 4 芯电池，电池容量在民航规定范围内，不影响登机。

接口方面，Creator 15 提供了 两个 USB3.2 Gen2-C 接口、一个 USB3.2 Gen2-A 接口、一个HDMI接口、一个 RJ45接口以及一个 SD 读卡器。

值得一提的是，散热方面，Creator 15 配备了新的散热系统，该系统配有 0.1 毫米超薄风扇叶片，增加 15% 的气流，比散热管宽 25%。不过官方并未透露具体的热量数量以及实际散热表现。

其他方面，Creator 15 提供 WIFI6、蓝牙5.0、前置 IR 红外摄像头，支持 Windows Hello面部识别，集成指纹识别功能。

目前，微星 Creator 15 的售价暂未公布。

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关键词：微星

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