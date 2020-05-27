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微星推出新款迫击炮主板：板载2.5G有线网卡，899元

2020/5/27 23:13:25来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月27日消息  英特尔面向主流的B460芯片组主板在今晚解禁开售，微星也推出了自己的新产品，包括四款属于MAG系列的B460主板：MAG B460 TOMAHAWK、MAG B460M MORTOR、MAG B460M BAZOOKA和B460M-A PRO。

MAG B460 TOMAHAWK主板支持 LGA 1200 ，提供12+1+1相、8+4 pin CPU供电，最大支持内存128GB，不过最大内存频率仅支持 2933MHz，拥有2.5GbE和普通千兆LAN的双网卡配置，支持双路AMD卡交火技术。

接口方面，MAG B460 TOMAHAWK主板提供两个M.2（PCIe gen3×4）接口，除了常规的USB 3.0和USB 2.0接口之外，MAG B460 TOMAHAWK还通过一枚ASMedia 3241控制器扩展出了一个支持USB 3.2 gen2x2规格的USB-C接口，能够提供20Gbps的带宽速度。

IT之家了解到，另外此次推出的MAG B460M MORTAR分为Wi-Fi和普通版，WIFI版带有Wi-Fi 6网卡，都搭载了2.5GbE网卡，这个系列仍然是M-ATX板型，相对于上代多提供了一个PCIe x4的插槽，支持双路AMD卡交火，大部分地方跟MAG B460 TOMAHAWK几乎相同。

MAG B460M BAZOOKA与以上两款相似，只是网卡换为Realtek 8111H千兆网卡，除此之外还有一款面向商用的B460M-A PRO，同样mATX版型。

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关键词：微星主板

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