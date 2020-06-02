【IT 之家开箱】iQOO 3 变形金钢限定版图赏

IT之家6 月 2 日消息 iQOO 3 5G 性能旗舰变形金刚限量版于 6 月 1 日全网开售，售价为 3998 元（12GB+128GB）。IT之家现已拿到了这款手机，现在为大家带来开箱图赏。

开箱

iQOO 3 变形金钢限定版包装采用了变形金刚元素。

iQOO 3 变形金钢限定版内含印有变形金钢元素的充电器和手机壳。

iQOO 3 变形金钢限定版图赏

iQOO 3 变形金钢限定版内置了变形金刚元素的主题，手机正面采用了一块 6.44 英寸的 Super AMOLED 屏幕，分辨率为 1080P，拥有 100%DCI-P3 色域覆盖。

官方表示，iQOO 3 5G 变形金刚限量版将中锖色哑光凯夫拉纹理融入浅金色金属材质，静谧与深度凸显，背面摄像头镜片上负载能量光线，侧面有橙色的 POWER 按键，以变形金刚关节元素设计衔接按压按键。

在背面，iQOO 3 5G 变形金刚限量版摄像头模块采用了矩形四摄设计。

iQOO 3 5G 变形金刚限量版侧面保留了压感按键，配合 X 轴的线性马达，官方称能够模拟出非常接近物理按键的按压手感。iQOO 3 顶部依旧保留了 3.5mm 耳机孔，机身左侧为音量键和采用了纹理的橙色电源键。

配置方面， iQOO 3 5G 变形金刚限量版搭载了骁龙 865，并被配备了 12GB 大内存和 128GB 闪存。

细节图赏