甲骨文计划进军 5G 核心网市场，运营商可按需付费

据 Light Reading 报道，甲骨文（Oracle）表示，计划从今年晚些时候开始向移动运营商出售 4G 和 5G 核心网服务。该公司称，其服务将在甲骨文的云系统中运行，并且将 “作为一种服务”进行提供，这意味着运营商将可以按需定期支付其所需服务的费用。

“5G 实际上是作为一个基于 web 的应用进行开发的。”甲骨文高管 Travis Russell 在最近一次竞争性运营商协会（CCA）网络研讨会上解释道。此次活动针对的是 CCA 成员，主要是美国的小型和区域性无线网络运营商。

“因为 5G 是在云中构建的，因此它是 SaaS 的理想选择。”Travis Russell 说，运营商将不再需要购买设备 -- 此前运营商们必须购买足够的设备来应对用户巨大的数据流量需求。取而代之的是，通过 SaaS，他们可以根据需要进行规模大小调整，并且只为他们所需要的服务付费。

“我们是唯一一家身兼全球最大的云服务供应商之一角色的 5G 供应商。”他指出，尽管微软和亚马逊等公司越来越多地通过合作伙伴关系销售电信服务，但是甲骨文通过自身能力提供了许多自己的电信服务。“我们是我们的供应链，我们打造自己的硬件，我们也构建自己的芯片组。”

“接下来我们将发布这方面发展的更多信息。”Travis Russell 谈到，甲骨文去年宣布将为韩国电信（KT）提供 5G 策略控制功能（PCF）。

竞争激烈的核心网市场

甲骨文进军 5G 核心网市场并不令人意外。该公司长期以来一直在电信市场占有一席之地，最引人注目的是 2013 年收购了 Tekelec 和 Acme Packet。Travis Russell 说，在过去四到五年时间里，甲骨文一直在致力于 5G 技术。

但是，并不是只有甲骨文一家公司在追逐 5G 核心网机会。例如，HPE 最近也宣布进军 5G 核心网市场，就像微软通过收购 Affirmed Networks 和 Metaswitch Networks 所做的那样。该领域的老牌供应商包括思科、爱立信、华为、Mavenir、诺基亚和中兴通讯等。

对 5G 核心网的所有关注都是时间问题。今天的 5G 早期版本主要依赖于 4G 核心网，因为 5G SA 版本尚未准备好。但是，现在 5G SA 规范已经准备就绪，包括美国所有主要运营商在内的许多运营商都计划在明年部署 5G SA 核心网。这样做将为他们提供比现在 5G NSA 版本技术更大的灵活性。

这种转变对供应商来说是一个重大机遇。例如，全球最大的移动运营商（以用户数计算）中国移动最近将价值 13 亿美元的 5G 核心网合同授予了华为、中兴通讯和爱立信。研究和咨询公司 Dell'Oro 报告称，移动核心网市场在 2019 年增长到了 80 亿美元。

大量复杂性

不过，Dell'Oro 分析师 Dave Bolan 认为，要想在 5G 核心网市场取得成功，甲骨文面临着巨大的挑战。

“现在很多公司都对 5G 核心网虎视眈眈。”他解释说。“很难预料谁会成功。久而久之，我们都清楚知道，爱立信、华为、诺基亚和中兴通讯是很难被击败的。”

事实上，Dave Bolan 在最近的一篇博文中写道，华为和爱立信是全球最大的两家无线分组核心供应商，合计占据了 60% 的市场份额。他指出，两家公司在 5G 领域都已经有了很大的发展势头。

Dave Bolan 还表示，甲骨文可能需要建立合作伙伴关系来充实其核心网产品服务 -- 这正是 HPE 为其核心网业务所做的。

这在一定程度上是因为 5G 核心网在未来几个月和几年时间里将需要能够处理大量的特性和功能。从网络切片选择功能（NSSF）到多路访问边缘计算（MEC），再到时间敏感网络（TSN），所有的一切都需要由核心网进行处理。运营商希望这些服务最终将使 5G 盈利。

Dave Bolan 总结说：“时间将证明这一切会如何发展。毫无疑问，云服务提供商（如甲骨文）希望成为参与者。让我们拭目以待，哪一种策略将成为赢家。”