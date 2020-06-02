韩国 5G 用户数达 634 万，已部署 11.5 万 5G 基站

据韩国媒体援引政府数据报道称，今年 4 月底，韩国 5G 用户数量达到 634 万，距离韩国运营商将这项技术投入商用一整年。

根据科学和信息通信技术部汇编的数据，这一数字比上个月增加了 7.8%。

SK 电讯的 5G 用户占 5G 用户总数的 45%，其次是韩国电信的 30.3% 和 LG Uplus 的 24.7%。另一方面，5G 用户已占韩国移动用户总数的近 10%。

韩国政府最近宣布，运营商已在全国范围内部署了 11.5 万个 5G 基站。

SK 电讯、韩国电信和 LG Uplus 一直在大力投资以拓展韩国的 5G 服务。

今年 3 月，韩国政府表示，三大运营商已同意在今年上半年向 5G 网络投资 4 万亿韩元（C114 注：约合 34 亿美元）。运营商将投入巨资安装更多的 5G 设备，旨在扩大现有 5G 网络在全韩的覆盖范围。

韩国最大移动运营商 SK 电讯首席财务官 Poong-Young Yoon 此前在与投资者的电话会议上表示，预计到 2020 年底，其 5G 领域的用户将达到 600 万至 700 万。

根据最近的新闻，韩国运营商也希望在今年将超高速毫米波 5G 网络商业化。

毫米波 5G 服务最初将用于企业对企业细分市场。运营商尚未最终确定企业对消费者领域的投资计划，因为建设额外基础设施的成本仍是一个主要问题。

报导称，由于需要高水平的资本支出，面向个人设备的毫米波 5G 网络可能会在明年或 2022 年开始推出。

2018 年 6 月，韩国完成了 3.5GHz 和 28GHz 频段频谱的招标程序，分别提供了 280MHz 和 2400MHz 的频谱。3.5GHz 牌照的有效期为 10 年，28GHz 牌照为 5 年。