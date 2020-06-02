26298 元起、37298 元起，华为企业智慧屏售价公布：4K 超高清，一键投屏

IT之家6 月 2 日消息 今年 4 月份，华为企业智慧屏 IdeaHub 系列发布，包括 IdeaHub S 白玉石、IdeaHub Pro 白玉石和 IdeaHub Enterprise 钛金灰。现在华为企业智慧屏公布了售价，其中 IdeaHub S 售价 26298 元起，IdeaHub Pro 售价 37298 元起，已开启预售。

参数方面，IdeaHub S 采用了 1080p 镜头，支持 1080p 数据共享和 Auto-framing 华为云配套；IdeaHub Pro 采用 4K 镜头，支持 4K 数据共享和发言人跟踪华为云配套；IdeaHub Enterprise 采用 4K 镜头支持 4K 数据共享、发言人跟踪、实时字幕翻译和多模态会议记录。

IT之家了解到，在设计方面，华为企业智慧屏采用了极简轮廓，一体化贯穿拉伸，360° 无螺钉和芭蕾舞腿艺术支架。作为协作白板，华为企业智慧屏支持 35ms 超低书写时延、智能手写识别和双向标注，打包带走功能。华为企业智慧屏支持原生 WeLink 会议、 H.265 1080p 高清视频和 4K30 帧极清流畅投屏。除此之外，这款产品还支持智能音幕、远场波束拾音、电子名牌、发言人跟踪、多模态会议记录等功能。

根据华为官方的说法，华为企业智慧屏 HUAWEI IdeaHub 是集智能书写、极清投屏、视频会议、开放办公应用市场为一体的智能终端产品，是面向企业团队协作的新终端品类，可以满足企业会议室、经理室、开放办公区等多场景的智慧办公需求。